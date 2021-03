Hannover

Die Polizei Hannover sucht mithilfe eines Fotos aus einer Überwachungskamera nach einem Mann. Der Unbekannte soll sich an Heiligabend 2020 in einer Stadtbahn mit einer Frau gestritten und der damals 39-Jährigen gegen den Kopf getreten haben. Erst, als ein anderer Fahrgast dazwischen ging, ließ der Täter von seinem Opfer ab und floh. Die Aufnahme wurde erst jetzt veröffentlicht.

Die 39-Jährige stieg damals laut Polizei an der Stadionbrücke in Linden-Süd in die Stadtbahnlinie 3 Richtung Altwarmbüchen ein. Mit ihrem Chihuahua saß die Frau im letzten Waggon, an einer nicht näher bekannten Station seien dann zwei Männer zugestiegen. Gegen 23.30 Uhr entbrannte zwischen den Haltestellen Pelikanstraße und Spannhagengarten in der List ein lautstarker Streit um den Hund.

Fußtritt gegen den Kopf

„Unvermittelt trat einer der Männer der Frau gegen die linke Kopfseite“, sagt Polizeisprecher Michael Bertram. Die 39-Jährige blieb zwar unverletzt, war allerdings geschockt. Ein unbeteiligter Passagier schaltete sich ein, woraufhin der Angreifer von seinem Opfer abließ und am Spannhagengarten ausstieg. Allerdings: „Der Gewalttäter stieg über die hintere Tür erneut ein und spuckte der Frau ins Gesicht“, sagt Bertram. Erst danach floh der Unbekannte endgültig.

Mit diesem Foto sucht die Polizei nach dem Angreifer aus der Stadtbahn. Quelle: Polizei

Der schmächtige Gesuchte ist etwa 25 Jahre alt und 1,75 Meter groß. Er hatte zum Tatzeitpunkt kurze dunkle Haare und einen Vollbart, dazu trug er eine hellblaue OP-Maske. Der Mann sprach Hochdeutsch und trug einen schwarzen Trainingsanzug. Sein Begleiter ist wohl ähnlich alt, groß und ebenso mit kurzen dunklen Haaren samt Bart. Auch er trug eine OP-Maske und einen Trainingsanzug. Die Polizei sucht nun Zeugen des Angriffs – insbesondere den unbekannten Helfer und zwei Mädchen, die der 39-Jährigen gegenüber saßen. Die Beamten sind erreichbar unter Telefon (0511) 1092717.

Von Peer Hellerling