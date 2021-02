Hannover

Die Polizei Hannover sucht Zeugen nach einem brutalen Angriff auf einen 40-Jährigen in einer Stadtbahn. Ein bislang unbekannter Mann hatte dem Opfer am Mittwochnachmittag in der Linie 1 in Richtung Innenstadt mehrfach und ohne Vorwarnung mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der 40-Jährige trug Verletzungen an der Nase davon. Der Angreifer und sein Begleiter konnten entkommen.

Der 40-Jährige war gegen 16.45 Uhr an der Haltestelle Peiner Straße in die Stadtbahn gestiegen. An der Haltestelle Döhrener Turm stiegen der Angreifer und sein Begleiter dazu. Kurz vor dem Halt der Bahn an der Station Geibelstraße griff einer der Männer den 40-Jährigen unvermittelt an. Dann stiegen beide Männer an der Haltestelle Geibelstraße aus der Bahn und verschwanden. Der 40-Jährige fuhr noch weiter bis zum Kröpcke. Von dort verständigte er die Polizei.

Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Körperverletzung

Der Schläger ist etwa 1,60 Meter groß, kräftig und hat einen Schnurrbart. Er trug eine grüne Jacke und eine Baseball-Kappe. Eine Beschreibung seines Komplizen liegt nicht vor. Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Körperverletzung. Die Beamten baten die Üstra, die Aufzeichnungen der Videokameras in der Bahn und an den betroffenen Haltestellen zu sichern. Sie sind aber auch auf die Hinweise von Zeugen angewiesen. Anrufe nimmt das Kommissariat in der Südstadt unter der Nummer (0511) 1093217 entgegen.

Von Tobias Morchner