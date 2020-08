Hannover

Ein mutiger Zeuge hat sich am Montagabend in Vahrenheide einem fliehenden Tankstellenräuber in den Weg gestellt und so der Polizei bei der Festnahme des mutmaßlichen Täters geholfen. Laut Polizeisprecherin Heike de Boer gelang es dem 34-jährige Räuber zwar nach dem couragierten Eingreifen des Passanten noch, seine Flucht fortsetzen. Er hatte aber wertvolle Zeit verloren und wurde von Einsatzkräften wenig später festgenommen.

Täter flüchtet zunächst mit einem Fahrrad

Wie die Polizei mitteilt, war der 34-jährige Mann zuvor gegen 20.15 Uhr maskiert in den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Vahrenwalder Straße gekommen. Dort bedrohte er eine 22-jährige Mitarbeiterin mit einem Schraubendreher und forderte Geld aus der Kasse. Nach seinem Überfall sei der Täter auf einem Fahrrad mit der Beute stadtauswärts in Richtung der Straße Kugelfangtrift geflüchtet, berichtet die Polizei.

Räuber setzt seine Flucht zu Fuß fort

Was der Räuber nicht eingeplant hatte: „Ein 24-jähriger Zeuge, der die Tat beobachtete, stoppte den Mann und hielt ihn fest“, sagt Polizeisprecherin de Boer. Zwar habe der mutmaßliche Räuber auch ihn mit dem Schraubendreher bedroht. Seine Flucht habe der Täter danach aber nur noch zu Fuß fortsetzen können, sagte de Boer. Die inzwischen bereits eingetroffene Polizei konnten ihn deshalb schon nach einer kurzen Verfolgungsjagd ergreifen und vorläufig festnehmen. Im Polizeigewahrsam entnahm ein Arzt dem offensichtlich betrunkenen Mann eine Blutprobe. Am Dienstag schickte ihn ein Richter in Untersuchungshaft.

Von Ingo Rodriguez