Hannover

Die Polizei hat in den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres einen deutlichen Zuwachs an Trickdiebstählen in Hannover festgestellt. Das geht aus einer Anfrage der HAZ an die Behörde hervor. Demnach stieg der Wert nach vorläufigen Auswertungen bis Ende Juli um fast zehn Prozent auf nahezu 550 Taten. Die Trickdiebe erbeuteten dabei bereits Schmuck und Bargeld im Wert von mehr als einer Million Euro. Neben Senioren fallen mittlerweile auch Jüngere auf die Maschen der Täter rein.

Spektakuläre Fälle aus diesem Jahr

– Anfang April hat sich in Hannover-Waldhausen ein Trickbetrüger als Stadtwerke-Mitarbeiter ausgegeben und von einem 80-Jährigen Schmuck sowie etwa 100.000 Euro erbeutet. Der Unbekannte behauptete, eine Wasserleitung in der Wohnung abstellen zu müssen.

– In Ricklingen legten zwei falsche Polizisten einen 89-Jährigen herein und gaukelten ihm vor, Trickbetrüger würden im Stadtteil ihr Unwesen treiben. Er müsse sofort sein Erspartes in Sicherheit bringen – und verlor so 40.000 Euro an die beiden Unbekannten.

– Falsche Microsoft-Mitarbeiter erbeuteten im Juli 5000 Euro, weil ihnen eine 59-Jährige Zugriff auf ihren Rechner gewährte.

Wie hoch ist der Gesamtschaden?

Nach Angaben der Polizei erbeuteten die Trickbetrüger bis Ende Juli in der Region bereits Schmuck und Geld im Wert von 1,2 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum waren es laut Nowak sogar 1,75 Millionen Euro. Allerdings seien beide Werte „mit Vorsicht zu genießen“. Der Grund: Die Daten beruhen meist auf Schätzungen der Beamten, alten Quittungen oder den Angaben der Geschädigten. Es könne also stets sein, dass der Wert der Beute höher oder geringer ist als angegeben.

Welche Masche ist am erfolgreichsten?

Statistisch gesehen scheint der Handwerker-Trick am erfolgreichsten zu sein. „80 Prozent der Taten sind erfolgreich“, sagt Nowak. Dabei gaukelt der Trickdieb vor, beispielsweise Stadtwerke-Mitarbeiter zu sein. Er müsse die Leitungen kontrollieren und das Opfer soll in der Küche gucken, ob das Wasser noch läuft – in der Zwischenzeit durchsucht der Dieb die Wohnung. Falsche Polizisten behaupten, das Ersparte sei nicht mehr sicher und müsse schnellstmöglich den Beamten übergeben werden. Oft rufen die Täter mit gefälschter Behördennummer an, die im Telefondisplay erscheint. Bei der Microsoft-Masche kommt es laut Nowak zudem vor allem auf die Masse an.

Wer ist besonders betroffen?

Im Fokus stehen überwiegend Menschen, die älter als 60 Jahre alt sind. Sie sind besonders gefährdet, wenn sich die Verbrecher als Handwerker, Polizisten oder Enkel ausgeben. Ebenfalls erfolgversprechend ist der Glas-Wasser-Trick: Der angeblich durstige Täter fragt sein Opfer an der Tür, ob er einen Schluck trinken dürfe. Während ein Glas Wasser geholt wird, durchwühlt er die Wohnung. Doch auch Jüngere sind betroffen: „Sie fallen vor allem auf Gewinnversprechen oder Callcenter-Anrufen herein“, sagt Nowak. Anfang August wurde zudem ein Betrüger verurteilt, der als falscher Kommissar unter anderem eine 45-Jährige hereingelegt hatte.

Wer sind die Täter?

Nach Angaben der Ermittlungsgruppe ( EG) Trick sind die Täter vielschichtig. Beispielsweise wurde im Mai ein 61-Jähriger aus Hannover festgenommen, der sich mit einem Komplizen in Burgdorf als Handwerker ausgegeben haben soll. Gerade bei der Callcenter-Masche befinden sich die Hintermänner aber oft in der Türkei. „Sie sind häufig hier sozialisiert worden und sprechen daher die deutsche Sprache“, sagt Polizeisprecher Nowak. Im März verurteilte ein Kieler Gericht einen Mann aus Langenhagen zu mehr als vier Jahren Haft, der als verlängerter Arm einer türkischen Bande agierte. Seit Juni stehen zudem sieben Männer in Hannover vor Gericht, die als falsche Polizisten 755.000 Euro erbeutet haben sollen.

Wie kann ich mich schützen?

Die Polizei rät, sich im Zweifel den Ausweis zeigen zu lassen. Echte Beamte haben immer ein offizielles Dokument mit Foto, Unterschrift und Stempel der Dienststelle dabei. Quelle: Polizei

Die Polizei rät generell zur Skepsis, echte Handwerker kündigen ihren Besuch stets vorher an und können auf Nachfrage einen Ausweis vorzeigen. Selbst bei Notfällen empfehle es sich, im Zweifel Rücksprache mit der Hausverwaltung zu halten. „Der Besucher soll so lange vor der Tür warten“, sagt Nowak. Dasselbe gilt für Polizisten: Sie besitzen offizielle Dienstausweise und -marken, nach denen gefragt werden kann. Schutz vor unliebsamen Anrufern bietet das Streichen der eigenen Rufnummer aus dem Telefonbuch – mindestens aber des Vornamens. Trickbetrüger suchen oft nach altmodischen Namen, um gezielt ältere Personen anzurufen.

Von Peer Hellerling