Polizei Hannover ahndet Corona-Verstöße in Gaststätten

Hannover

Die Polizei Hannover hat am Wochenende auf die Einhaltung der Corona-Verordnungen geachtet. Dabei registrierten die Ermittler in der Nacht zu Sonntag Verstöße in Gastronomiebetrieben. Außerdem ertappten sie mehrere Drogendealer am Steintor. Am Raschplatz kam es zu einem Flaschenwurf auf die Beamten. Alles in allem zieht die Behörde dennoch eine „positive Bilanz“.

Bei der Überprüfung eines Lokals an der Schulenburger Landstraße registrierten die Einsatzkräfte zwei Corona-Verstöße. „Zudem ergab die Messung des Kohlenmonoxid-Wertes in dem Lokal, dass dieser grenzwertig war“, sagt Polizeisprecher Michael Bertram. Der Betreiber soll besser lüften. An der Reitwallstraße fehlte einem Café das notwendige Hygienekonzept, an der Nikolaistraße verstieß eine Bar gegen das Nichtrauchergesetz. Außerdem wird gegen einen Gast wegen Urkundenfälschung ermittelt – er hatte ein gefälschtes Testzertifikat.

Raschplatz: Flaschenwurf auf Polizisten

Am Raschplatz eskalierte dann ein Einsatz gegen 1.50 Uhr. Die Beamten wurden gerufen, weil ein Gast jemanden sexuell belästigt haben sollte. Es kam deshalb zu einem Handgemenge mehrerer Personen. „Bei Eintreffen der Beamten kam es zu Solidarisierungsaktionen von Schaulustigen gegen die Polizei“, sagt Bertram. „Im Zuge dessen warf ein 53-Jähriger eine Flasche auf die Einsatzkräfte.“ Verletzt wurde niemand, die Ermittler leiteten mehrere Strafverfahren ein.

Bereits gegen 21.30 Uhr überprüften die Beamten rund 100 Menschen auf dem Opernplatz, die sich laut Polizei weitgehend an die Hygieneregeln hielten. Bertram: „Allerdings trafen die Beamten einen 24-Jährigen an, gegen den ein Haftbefehl vorlag.“ Da der Gesuchte die offene Geldstrafe nicht aufbringen konnte, ging es für ihn weiter in eine Justizvollzugsanstalt.

Kokain, Heroin und Marihuana beschlagnahmt

Am Steintor wurden ein 21 und 26 Jahre alter mutmaßlicher Drogendealer geschnappt. Zivilbeamte beobachteten, wie der Ältere einer 35-Jährigen zwei Kugeln Kokain verkaufte. Im weiteren Verlauf fassten die Polizisten am Steintorplatz einen weiteren 30-jährigen Dealer. Insgesamt beschlagnahmten die Ermittler sieben Kugeln mit 1,22 Gramm Kokain und leiteten fünf Drogenverfahren ein. Abgesehen davon konfiszierten die Beamten etwa sechs Gramm Heroin, 0,61 Gramm Marihuana und 120 Euro mutmaßliches Dealgeld.

Von Peer Hellerling