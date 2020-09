Hannover

Zuwachs für die Instacop-Familie in Hannover: Ronja Schubert von der Zentralen Polizeidirektion (ZPD) Niedersachsen gewährt ab sofort unter dem Nutzernamen polizei.zpd.rs auf Instagram Einblicke in ihre Ermittlerarbeit. Die 26-Jährige ist in der Technischen Einsatzeinheit (TEE) der Bereitschaftspolizei tätig. Mittlerweile sind damit schon sechs Polizisten aus der Landeshauptstadt in den sozialen Netzwerken aktiv.

Die TEE ist das technische Rückgrad der Bereitschaftspolizei Niedersachsen. Die Beamten halten unter anderem Polizeitaucher, Drohnen, Wasserwerfer und gepanzerte Sonderwagen bereit. „Viele Follower sind überrascht, welche Spezialwerkzeuge und -fahrzeuge zu unserem Repertoire gehören“, sagt Schubert. „Vor diesem Hintergrund möchte ich Interessierten einen polizeilichen Arbeitsbereich näherbringen, den viele immer noch als klassische Männerdomäne wähnen.“

Anzeige

Werbung im eigenen Sinne

Das sogenannte Community Policing nimmt einen immer größeren Stellenwert bei der Polizei ein. Die Behörden können sich nach ihren eigenen Vorstellungen nach außen präsentieren, gleichzeitig dienen die Accounts zur Nachwuchsgewinnung. Erst im November 2019 eröffneten Anouk Retzlaff aus Hannover und Rita Laschenko aus Oldenburg für die ZPD das Instagram-Zeitalter, seitdem stellen sie ihre Arbeit in der Bereitschaftspolizei vor. Parallel zu Schubert startete nun auch Niklaas Unger (28, polizei.zpd.nu), um über sein Tun in der Braunschweiger Hundertschaft zu berichten.

Weitere HAZ+ Artikel

Die Polizeidirektion Hannover wiederum verfügt mittlerweile über vier Instacops. Erst Anfang September stießen die Beamtinnen Alina Kausch vom Verkehrsunfalldienst und Diensthundeführerin Anna Jendrny dazu. Den Anfang machten schon im Mai 2019 Sylvan Bormann vom Kriminaldauerdienst und Marius Beernink von der Polizeiinspektion Hannover. Insgesamt gibt es in Niedersachsen nun bereits zehn Instacops sowie elf Beamte auf Facebook und zwei bei Twitter.

Von Peer Hellerling