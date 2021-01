Hannover

Die Polizei hat am Wochenende in Hannover in gleich drei Stadtteilen illegale Partys beendet. In einem Fall hatten die Feiernden sogar extra eine Wohnung in Döhren angemietet. Und in Linden-Nord entdeckten die Beamten nebenbei noch eine kleine Marihuana-Plantage. Stets hatten Hinweisgeber die lauten Partys gemeldet.

Den ersten Einsatz gab es bereits am Freitag gegen 20.55 Uhr in einem Kleingartengelände am Messeschnellweg ( Seelhorst). In einer Laube nahe dem Döhrbruch entdeckte die Polizei sieben Männer im Alter zwischen 17 und 19 Jahren. Die Verdächtigen verstießen damit nicht nur gegen das Infektionsschutzgesetz, sondern rauchten auch noch Marihuana. Die Polizei beendete das Treffen und benachrichtigte die Eltern der Feiernden.

Acht Feiernde aus acht Haushalten

Am Folgetag wurden die Beamten gegen 22.20 Uhr zur Nedderfeldstraße in Linden-Nord gerufen. In der Wohnung einer 28-Jährigen trafen die Polizisten noch auf zwei weitere Frauen und vier Männer zwischen 19 und 35 Jahren – plus fünf Marihuana-Pflanzen. Die Polizei ahndete die Corona-Verstöße, außerdem wird nun gegen die 28-Jährige und ihre beiden Mitbewohner im Alter von 31 und 35 Jahren ermittelt. Behördensprecherin Jessika Niemetz: „Sie müssen sich wegen des illegalen Anbaus von Betäubungsmitteln verantworten.“

Die dritte illegale Party wurde schließlich am frühen Sonntagmorgen aufgelöst. Gegen 6.10 Uhr rückte die Polizei an der Brückstraße in Döhren an, dort feierten vier Frauen und vier Männer. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich sogar heraus: „Die Wohnung wurde extra angemietet“, sagt Niemetz. Die 21- bis 28-Jährigen trugen keinen Mundschutz und kamen zudem aus acht verschiedenen Haushalten. Sie alle mussten die Wohnung umgehend verlassen, es wurden entsprechende Verfahren eingeleitet. Gleichzeitig ermittelt die Polizei gegen die 50-jährige Eigentümerin. Sie gab laut Niemetz allerdings an, die Wohnung zu Fortbildungszwecken vermietet zu haben.

Von Peer Hellerling