Die schmutzigen Geschäfte laufen hinter der Fassade vermeintlich seriöser Firmen ab. Handwerksbetriebe, Kfz-Handel, Gastro-Betriebe und andere Läden dienen kriminellen Großfamilien im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Hannover als Tarnung für Drogenhandel, Prostitution und Sozialbetrügereien. Zehn Clans sind zurzeit in der Landeshauptstadt und im Umland aktiv – sie sollen jetzt mithilfe eines neuen Projekts namens „Clan 360 Grad“ von der Polizei rundum durchleuchtet werden.

177 Straftaten ordnete die Polizei im Jahr 2020 den Mitgliedern krimineller Großfamilien zu und ermittelte 179 Verdächtige, die dem Clan-Milieu zuzurechnen sind. Hinter all dem vermuten die Ermittler „hochkomplexe kriminelle Strukturen“, sagt Hannovers Kripo-Chef Ralf-Günter Goßmann: „Ziel des Projekts ,Clan 360 Grad’ ist es, diese Strukturen zu erhellen. Durch diesen Rundumblick wollen wir eine Stigmatisierung vermeiden und berücksichtigen, dass längst nicht alle Angehörigen von Großfamilien kriminell sind.“

Null Toleranz gegen Clankriminelle

Dafür hat sich die Polizei intern und mit anderen Stellen eng vernetzt. Mit kriminalpolizeilichen Analysen sollen zudem die Aktivitäten krimineller Großfamilien unter die Lupe genommen werden. Namen, Herkunft und ethnische Zugehörigkeit spielen dabei keine Rolle. Ausschlaggebend dafür sind einzig die Delikte und Tatumstände. „Durch das Zusammenspiel des Zentralen Kriminaldienstes und der Polizeiinspektionen werden kriminelle Clans unter der Leitlinie ,null Toleranz’ und ,aus einem Guss’ bekämpft. Überörtlich bezieht die Polizei das Landeskriminalamt, das Bundeskriminalamt und Europol mit ein“, erklärt der Leitende Kriminaldirektor.

Zu den Läden, hinter deren Fassade Clankriminelle arbeiten, gehören auch Shisha-Bars. „Sie dienen häufig als Anlaufpunkte und sind oftmals Orte, wo kriminelle Geschäfte besprochen werden“, sagt Goßmann. Gleichzeitig legt der 58-Jährige aber Wert auf die Feststellung: „Nicht in jeder Shisha-Bar wird über kriminelle Geschäfte gesprochen.“

Die Clans werden inzwischen immer aggressiver – und treten auch so gegenüber der Polizei auf. 2020 gipfelte das in Bedrohungen gegenüber einer Beamtin aus Lehrte. Eine Großfamilie war nicht einverstanden mit den Ermittlungen der Polizistin im Zuge eines Tötungsdelikts. Weil Übergriffe gegen die Frau auch in ihrem privaten Umfeld nicht ausgeschlossen waren, mussten zeitweise stündlich Streifenwagen an ihrer Privatwohnung vorbeifahren.

Drohungen: „Vollkommen inakzeptabel“

Auch ein Polizist aus dem Bereich Garbsen wurde 2020 von einem Clan bedroht. Der Beamte war während der Festnahme eines Mitglieds ins Visier von dessen Großfamilie geraten. Der Bruder des Verhafteten erklärte dem Ermittler, dass ihm „gleich etwas passieren“ werde und man wisse, welche Kita seine Kinder besuchen.

Im Projekt „Clan 360 Grad“ wird auch die Aggressivität gegen Behördenvertreter als Teilaspekt untersucht. Grundsätzlich, so Goßmann, seien solche Vorkommnisse vollkommen inakzeptabel und die Polizei trete diesen entschieden entgegen, um zu verdeutlichen: „Das Gewaltmonopol liegt beim Staat. Die zwei Vorfälle sind genau zwei zu viel.“

