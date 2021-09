Hannover

Beamte der Polizei Hannover haben am frühen Sonntagmorgen etwa 20 Plakate vom Protestcamp von Fridays for Future vor dem Neuen Rathaus entfernt. Der Grund: Nach §5 Abs.1a des niedersächsischen Feiertagsgesetzes dürfen zwischen 7 und 11 Uhr an Sonn- und Feiertagen keine „Hilfsmittel die auf eine Versammlung schließen und alle Bekundungs- und Werbungshandlungen“ gezeigt werden. Dazu zählen auch Banner und Plakate.

Seit Anfang Juli demonstrieren junge Fridays-for-Future-Aktivisten für Klimaschutz. Zunächst hatten sie ihr Camp neben dem Neuen Rathaus aufgeschlagen, seit etwa zwei Wochen steht es direkt auf dem Trammplatz. Die Polizei bestätigte auf Anfrage, dass es am Sonntag einen Einsatz am Camp gab, der im Zusammenhang mit Verstößen gegen Vorgaben der Versammlungsbehörde stand. Bevor die Behörde Einzelheiten bekannt gibt, muss allerdings noch Rücksprache mit der Einsatzleitung gehalten werden. Auch eine Antwort vom Innenministerium steht noch aus.

Die Polizei hat Banner am Camp von Fridays for Future am Trammplatz entfernt. Quelle: Fridays for Future Hannover

Nur Schikane?

Die Umweltschützerinnen und Umweltschützer kritisieren den Polizeieinsatz und die plötzliche Durchsetzung des Feiertagsgesetzes als Schikane. Etwa 15 Beamte waren zum Teil mit Quarzhandschuhen angerückt und hätten bei der Aktion einige Banner, Transparente und Plakate mitgenommen und teils zerstört, berichtete Nika Sieblich, Campbewohnerin und Sprecherin von Fridays for Future in Hannover.

„Seit es das Camp gibt, haben die Banner an den Sonntagen niemanden gestört“, sagt die 17-Jährige. Am vergangenen Freitag sei dann die Polizei zum Trammplatz gekommen und habe die Aktivistinnen und Aktivisten aufgefordert, alle Banner am Sonntagmorgen abzuhängen. „Das sehen wir nicht ein.“ Die Bewegung kritisiert das Feiertagsgesetz als „überholt und verfassungswidrig“.

Auch Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes hat sich zum Einsatz geäußert. „Das niedersächsische Feiertagsgesetz sieht an Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen eine Einschränkung der Versammlungsfreiheit vor. Ungeachtet der rechtlichen Bewertung geht es bei dieser Aktion um die Verhältnismäßigkeit“, sagt er, „ich hätte mir einen gelassenen Umgang damit gewünscht.“

Polizei gibt Banner zurück

In Anwesenheit eines Anwalts habe man die Polizei sonntagfrüh erwartet. Die anwesenden Campbewohner hätten sich nicht gewehrt. „Als dann ein übereifriger Beamter ein innerhalb des Camps an einem Zelt befestigtes Transparent abnehmen wollte, das schon zusammengerafft war, kam es zu einer Auseinandersetzung, bei der auch der anwesende Rechtsanwalt von mehreren Polizeibeamten gewaltsam entfernt wurde und Klimaaktivisten gewaltsam angegriffen wurden“, teilen Fridays for Future mit.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Rauerer Ton am Trammplatz

Die Polizei nahm daraufhin die Plakate an sich – vorübergehend. Pünktlich um 11 erfolgte die Rückgabe. „Die Polizei hat genau auf die Rathausuhr geschaut“, sagte Sieblich. Seit dem Umzug des Camps auf den Trammplatz, sei die Stimmung rauer geworden, berichtet sie. In der Nacht zu Sonntag sei eine Gruppe Männer gekommen und habe die Bewohnerinnen und Bewohner bepöbelt. Sie vermutet, dass die 15-köpfige Gruppe aus der rechten Szene stammt.

Trotz allem wollen Fridays for Future nicht aufgeben. Bis zur Bundestagswahl am 26. September wolle man durchhalten – egal, was noch passiere.

Von Manuel Behrens und Conrad von Meding