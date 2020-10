Die Polizei sucht nach drei Einbrechern, die in der Nacht zu Freitag in Hannover-Döhren in eine Bäckerei eingestiegen sind. Eine Anwohnerin hatte bemerkt, wie die Täter eine Scheibe einwarfen. Doch als die Beamten vor Ort eintrafen, waren die Diebe schon nicht mehr da.