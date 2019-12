Polizei Hannover fasst drei jugendliche Rollerdiebe

Hannover

Ende einer Spritztour: Die Polizei Hannover hat in der Nacht zu Dienstag drei Jugendliche gefasst, die kurz zuvor am Goetheplatz einen Motorroller gestohlen haben sollen. Sie waren den Beamten in der Calenberger Neustadt nahe der Waterloosäule aufgefallen, weil die zwei 14-Jährigen und der 15-Jährige zu dritt auf dem Gefährt saßen – einer konnte allerdings zunächst fliehen.

Die Jugendlichen waren kurz vor 3 Uhr stadtauswärts auf der Lavesallee unterwegs, in Höhe der Gustav-Bratke-Allee kam ihnen dann der Streifenwagen entgegen. „Die Beamten wendeten und hielten das Gefährt an“, berichtet Behördensprecher André Puiu. Die Teenager sprangen sofort vom Roller und ergriffen die Flucht. Den Polizisten gelang es jedoch, den 15-Jährigen noch vor Ort festzunehmen. „Er räumte den Diebstahl mit zwei Freunden ein“, sagt Puiu.

Ermittlungen wegen Diebstahls

Einen der beiden geflohenen 14-Jährigen entdeckten die Beamten zwei Stunden später in einer Regionalbahn an der Haltestelle Fischerhof. „Auch er räumte die Tat ein“, sagt Puiu. Der dritte Rollerdieb konnte von der Polizei ebenfalls ausfindig gemacht werden. Gegen alle wird nun wegen Diebstahls unter erschwerenden Umständen ermittelt, einem der beiden 14-Jährigen wird zudem Fahren ohne Fahrerlaubnis vorgeworfen.

Von Peer Hellerling