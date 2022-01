Hannover

Die Polizei Hannover hat bei einer Fahrzeugkontrolle sprichwörtlich den richtigen Riecher gehabt: Als die Beamten in der Nacht zu Mittwoch einen Fiat Punto auf der Vahrenwalder Straße stoppten, bemerkten sie sofort den starken Marihuana-Geruch im Wagen. Die anschließende Kontrolle förderte fast zwei Kilogramm der Droge zu Tage. Sie war in einem Koffer versteckt.

Die Polizisten hielten den Wagen gegen 0.45 Uhr an der Ecke zur Kugelfangtrift an. Am Steuer saß eine 59-Jährige, außerdem waren ihre Söhne im Alter von 19 und 26 an Bord. „Auf Nachfrage waren die drei mit der Durchsuchung ihrer persönlichen Sachen und des Autos einverstanden“, sagt Behördensprecher Dennis Schmitt. Um nichts zu übersehen, zogen die Beamten noch einen Drogenspürhund hinzu.

Spürhund erschnüffelt Marihuana im Kofferraum

Im Kofferraum wurde das Tier fündig: Es schlug bei einem Reisekoffer an, der dem 19-Jährigen gehörte – allerdings wollte der nichts vom illegalen Inhalt gewusst haben. Schmitt: „Er beteuerte, dass der Koffer wohl im Reisebus, in dem er zuvor gesessen hatte, vertauscht wurde.“ Im Koffer lagen 1,9 Kilogramm Marihuana, fest eingepackt in einem zugeklebten Paket.

Die Kontrollierten mussten umgehend ihre Handys abgeben. Außerdem durchsuchte die Polizei in Absprache mit der Staatsanwaltschaft die Wohnung der 59-Jährigen in Kellinghusen (Schleswig-Holstein). „Dabei wurden aber keine weiteren Rauschmittel entdeckt“, sagt Schmitt. Gegen die Frau und ihre Söhne wird nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Von Peer Hellerling