Polizei Hannover führt flächendeckend Bodycams ein

Hannover

Beamte der Polizeidirektion Hannover werden künftig im gesamten Zuständigkeitsgebiet der Behörde sogenannte Bodycams einsetzen. Insgesamt 34 dieser Kameras, die an der Uniform eines besonders fortgebildeten Beamten befestigt sind und nur bei speziellen Anlässen eingeschaltet werden dürfen, stehen ab sofort in der Stadt und im Umland den Einsatzkräften zur Verfügung. Die Behörde hatte sich bereits seit Ende 2016 an einem Pilotprojekt beteiligt, bei dem die Einführung dieser besonderen Kameras getestet werden sollte.

Beamte mit Kameras müssen gekennzeichnet sein

Das Pilotprojekt hat nach Angaben der Polizeidirektion gezeigt, dass die Bodycams ein sinnvolles Mittel zur generellen polizeilichen Gefahrenabwehr darstellen können. Die Kameras würden zur Deeskalation beitragen und Übergriffe auf Polizisten im Einsatz verhindern. Grundsätzlich gilt: Die Aufzeichnungen mit den Bodycams müssen immer für den Betroffenen in der konkreten Situation erkennbar sein. Deshalb sind die mit einer solchen Kamera ausgerüsteten Einsatzkräfte durch ein gut sichtbares Schild mit der Aufschrift „ Videoaufzeichnung“ an ihrer Uniform gekennzeichnet.

Grundlage für den Einsatz ist das neue Polizeigesetz

Um die Kamera einschalten zu dürfen, muss immer der konkrete Verdacht bestehen, dass die Gesundheit oder das Leben von Menschen in Gefahr sind. Vor den Beginn der Aufzeichnung ist dieser Schritt den Betroffenen grundsätzlich anzukündigen. An der oberen Seite der Bodycams zeigt eine rot leuchtende LED-Lampe an, dass Bild- und Tonaufnahmen gemacht werden. Die rechtlichen Grundlagen für die Datenerhebung durch den Einsatz der Bodycams im öffentlichen Raum sind im Niedersächsischen Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (NPOG) und in der Strafprozessordnung verankert.

Von Tobias Morchner