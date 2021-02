Hannover

Beamte der Polizeidirektion Hannover sind in den vergangenen Tagen erneut gegen Drogenhändler im Stadtteil Vahrenwald vorgegangen. Die Einsatzkräfte nahmen drei mutmaßliche Dealer fest, beschlagnahmten 15 Gramm Kokain und stellten 1200 Euro in bar sicher.

Am Montag beobachteten die Einsatzkräfte einen 25-Jährigen, der sich im Bereich des Borsigwegs auffällig verhielt. Er verschwand gegen 15.15 Uhr in einem Gebüsch und kam nach wenigen Minuten wieder hervor. Bei der Untersuchung des Gebüschs stießen die Ermittler auf ein Versteck in der Erde mit 13 Kugeln Kokain zu je 6,7 Gramm. Die Beamten nahmen den Verdächtigen fest. Bei der Durchsuchung der Kleidung des Mannes entdeckten die Polizisten 770 Euro in bar.

19-Jähriger dealt mit Kokain

Vier Tage später erwischten die Fahnder einen 19-jährigen Dealer an der Werderstraße. Er hatte an der dortigen Stadtbahnhaltestelle gegen 15.15 Uhr mit Betäubungsmitteln gehandelt. Bei der anschließenden Kontrolle stießen die Beamten auf zwölf Kugeln Kokain zu je sechs Gramm. Zudem hatte der junge Mann 350 Euro Bargeld bei sich.

Rund zwei Stunden später beobachteten die Einsatzkräfte einen 20-Jährigen dabei, wie er am Großen Kolonnenweg in der Nähe eines Hotels mehrere Kugeln Kokain zu je 2,2 Gramm an einen 51 Jahre alten Käufer übergab und dafür 90 Euro kassierte. Die Beamten nahmen den Verdächtigen fest und brachten ihn in Polizeigewahrsam.

Alle drei Verdächtigen müssen sich wegen Drogenhandels verantworten.

Von Tobias Morchner