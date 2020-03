Polizei Hannover intensiviert Lautsprecherdurchsagen: City wird leerer

Hannover

Die Polizei Hannover zieht auch am Freitag wieder mit zahlreichen Lautsprecherfahrzeugen durch die Innenstadt. Der Appell ist klar: Die Bewohner sollen möglichst zu Hause bleiben, anstatt unnötig in der City unterwegs zu sein. Und die Botschaft scheint anzukommen. Die Fußgängerzone rund um Kröpcke und Hauptbahnhof war am Nachmittag ungewohnt menschenleer.

So lief der Lautsprechereinsatz am Donnerstag

„Das ist ein gutes Zeichen“, sagt Polizeisprecher Mirco Nowak. Offenbar dringen die Behörden mehr und mehr mit ihrer Botschaft durch. „Die Straßen sind schon wesentlich leerer als zuvor.“ Beamte der Bereitschaftspolizei patrouillieren in ihren Mannschaftsbussen durch die Georgstraße, machen am Steintor und Ernst-August-Platz regelmäßig Lautsprecherdurchsagen. Am Sonnabend wollen Stadt und Polizei ihre Streifengänge noch intensivieren.

Kröpcke nahezu menschenleer

Fast menschenleer: der Kröpcke in Hannover am Freitagnachmittag. Quelle: Peer Hellerling

Fußgängerin Selvican Bicici findet es traurig, dass die Polizei zu solchen Mitteln greifen muss und sogar eine drohende Ausgangssperre über allem liegt. „So schwer es fällt, die Menschen sollten jetzt einfach einmal lieber zu Hause bleiben“, sagt sie. „Aber man kennt es halt nicht.“ Die 51-Jährige war nur schnell bei der Apotheke, nun ist sie schon wieder auf dem Heimweg.

Der Kröpcke ist am Freitagnachmittag nahezu menschenleer. Ob das an den Ansagen der Politik liegt, ist unklar. Möglicherweise hat auch das graue Wetter einen Einfluss, die Tage zuvor waren wesentlich sonniger. Der Härtetest steht nun am Wochenende bevor: Sollten sich die Menschen nicht von sich aus einschränken, könnte laut Innenminister Boris Pistorius als „Ultima Ratio“ eine strenges Ausgehsperre kommen. Die Landesregierung verkündete zudem, dass spätestens ab Sonnabend, 18 Uhr, generell alle Restaurants und Cafés bis auf Weiteres geschlossen bleiben.

Lesen Sie auch

Von Peer Hellerling