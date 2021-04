Hannover

Eine Woche lang haben Einsatzkräfte der Polizeidirektion Hannover Radfahrer in der Stadt und im Umland kontrolliert. Die Bilanz: 1423 Menschen auf Fahrrädern wurden überprüft. Dabei stellten die Beamten insgesamt 912 Verstöße fest. In 371 dieser Fälle waren die Betroffenen als sogenannte „Geisterradfahrer“ auf dem Radweg in falscher Richtung unterwegs. In der Region gilt dieser Verstoß laut der jüngst veröffentlichten Verkehrsunfallstatistik der Polizei für das Jahr 2020 als die zweithäufigste Unfallursache.

Auch Pedelec-Fahrer überprüft

Die Einsatzkräfte waren zwischen dem 12. und dem 16. April auf den Straßen der Stadt und dem Umland unterwegs, um Vergehen von und an Radfahrern zu ahnden. An den Kontrollen war auch die neu eingerichtete Fahrradstaffel der Behörde beteiligt. Neben den Radfahrern überprüften die Polizisten insgesamt auch 57 Menschen, die mit einem Pedelec unterwegs waren.

Neben der Nutzung von Radwegen in falscher Richtung ahndete die Polizei bei den Fahrradfahrern auch Rotlichtverstöße, das nicht erlaubte Telefonieren mit einem Handy während der Fahrt, das Tragen von Kopfhörern während der Fahrt und das Fahren in unzulässigen Bereichen wie zum Beispiel in Fußgängerzonen.

Betroffene verhielten sich einsichtig

In insgesamt 146 Fällen stellte die Polizei Verstöße von Autofahrern zum Nachteil der Radfahrer fest. 54-mal nahmen Autofahrer den Fahrradfahrern die Vorfahrt. In 14 weiteren Fällen missachteten die Autofahrer beim Überholen von Fahrradfahrern den gültigen Seitenabstand. Nach Angaben der Polizei verhielten sich alle kontrollierten Betroffenen während der Überprüfungen einsichtig und begrüßten die Aktion.

Von Tobias Morchner