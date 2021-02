Hannover

Einsatzkräfte der Polizei Hannover haben am Wochenende die Einhaltung der Corona-Regeln an beliebten Ausflugszielen der Region kontrolliert. Insbesondere rund um den Maschsee hatten sie am Sonnabend und Sonntag viel zu tun. Am Steinhuder Meer und den übrigen Hotspots dagegen war die Lage entspannt. Ursprünglich hatte die Polizei einen Besucheransturm befürchtet.

Viele Ausflügler zog es bei den warmen Temperaturen verstärkt an den Maschsee nach Hannover. Dort musste die Polizei immer wieder mit Lautsprecherdurchsagen auf die Einhaltung der Mindestabstände und die Maskenpflicht hinweisen. Vor allem am Sonntagnachmittag waren sehr viele Spaziergänger am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer unterwegs.

Besucher reagieren meist einsichtig

Die Behörde kritisierte auch die fehlenden Hinweisschilder auf die Maskentragepflicht am Maschsee. „Insbesondere auswärtige Besucher wussten von den geltenden Bestimmungen nichts“, sagte eine Polizeisprecherin. Die Einsatzkräfte hätten allein am Sonnabend Spaziergänger am Maschsee im dreistelligen Bereich ansprechen müssen, weil sie keinen Mund-Nasen-Schutz trugen. Die Angesprochenen reagierten meist einsichtig, sodass die Polizisten keine weiteren Maßnahmen ergreifen mussten.

Von Tobias Morchner