Polizei Hannover nimmt Rockerchef Frank Hanebuth kurzzeitig in Gewahrsam

Hannover

Die Polizeidirektion Hannover ermittelt gegen Hells-Angels-Chef Frank Hanebuth wegen des Verdachts des Widerstandes. Er soll im Steintor einem Platzverweis von Beamten nicht nachgekommen sein. Deshalb musste der 56-Jährige in eine Gewahrsamszelle der Behörde an der Waterloostraße gebracht werden. Nach etwa drei Stunden wurde Hanebuth wieder entlassen. „Der Vorfall wird sich aufklären“, sagt der Rockerchef.

Streit vor dem Klub Miami Vice

Die Polizei war am 18. Oktober gegen 3 Uhr in die Scholvinstraße gerufen worden. Vor dem Klub Miami Vice hatte es Streitigkeiten zwischen Türstehern der Gaststätte und Gästen gegeben. Hanebuth wollte den Security-Mitarbeitern zu Hilfe kommen. Die Polizei wollte das unterbinden und erteilte dem 56-Jährigen einen Platzverweis. Als der Rocker der Aufforderung, die Scholvinstraße zu verlassen, nicht nachkam, drohten die Beamten an, den Platzverweis mit Zwang durchzusetzen und Hanebuth in Gewahrsam zu nehmen. Da sich dieser aber weiter weigerte, musste er die Polizisten begleiten.

Anzeige

Verfahren vor dem Amtsgericht

Im Sommer hatte sich Hanebuth gemeinsam mit fünf weiteren Männern vor dem Amtsgericht Hannover verantworten müssen. Der Vorwurf: Gemeinsam sollten die Angeklagten einen Werkstattbetreiber in Langenhagen unter Druck gesetzt und verprügelt haben. Das Verwahren endete mit einem Strafbefehl wegen Beihilfe zur Nötigung und Körperverletzung für den 56-Jährigen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Von Tobias Morchner