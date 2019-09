Hannover

Ein Dieb hat am frühen Freitagmorgen versucht, in Hannover-Ledeburg in ein Auto einzubrechen – und wurde dabei prompt von der Polizei ertappt. Die Beamten nahmen den 35-Jährigen umgehend fest. Darüber hinaus entdeckten sie im Wagen des Verdächtigen zahlreiches Diebesgut. Der Verbrecher hatte es offenbar auf hochwertiges Werkzeug abgesehen. Die Besitzer der Wertgegenstände werden nun gesucht und sollen sich bei den Beamten melden.

Eine Anwohnerin hatte den 35-Jährigen gegen 5 Uhr am Hespenkamp bemerkt, als er gerade die Scheibe eines geparkten Audi eingeschlagen hatte. Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung nach dem Mann ein und konnte ihn auch rasch in der Nähe festnehmen. Außerdem trug der Verdächtige einen Autoschlüssel bei sich, der zu einem einige Straßen entfernten BMW passte. „Darin befand sich auch das Diebesgut, dass der Mann zuvor aus dem Audi entwendet hatte“, sagt Polizeisprecher Thorsten Schiewe.

Teil der Beute stammt aus Einbrüchen im Nordteil der Stadt

Darüber hinaus entdeckten die Beamten weiteres Werkzeug und sogar eine Kletterausrüstung. „Insgesamt haben die Gegenstände einen Wert von schätzungsweise 100.000 Euro“, sagt Schiewe. Ein Großteil des Equipments stammte demnach aus Einbrüchen im nördlichen Teil der Stadt.

Wer vermisst seine Handkreissäge?

Bei anderen Gegenständen wie zum Beispiel einer Stichsäge und Handkreissäge der Marke Makita, einer Poliermaschine sowie einer Filztasche mit Rohrzangen ist die Herkunft noch unklar. Betroffene, die solche Gegenstände vermissen, können sich unter Telefon (0511) 109 38 15 bei der Polizei melden.

Von Peer Hellerling