Die Polizei hat in der Nähe des Hauptbahnhofs Hannover einen bewaffneten Drogendealer festgenommen. Die Beamten hatten den 34-Jährigen an der Drogenhilfe Stellwerk dabei beobachtet, wie er nachmittags Rauschgift verkaufte. Bei der anschließenden Kontrolle entdeckten sie nicht nur Kokain, sondern auch mehrere Hundert Euro Bargeld und ein Messer.

Wie die Behörde am Donnerstag mitteilte, erfolgte die Festnahme bereits zwei Tage zuvor. Die Polizisten beschlagnahmten fast 29 Gramm Kokain mit einem Verkaufswert von etwa 4300 Euro. „Außerdem entdeckten sie mutmaßliches Dealgeld in Höhe von rund 520 Euro und ein Taschenmesser“, sagt Polizeisprecherin Natalia Shapovalova.

Verdächtiger in U-Haft

Außerdem musste der 34-Jährige einen Urintest abgeben, dessen Ergebnis positiv auf Kokain ausfiel. Der Verdächtige kam zunächst in Polizeigewahrsam. Am Mittwoch ordnete dann ein Richter Untersuchungshaft für den Verdächtigen an. Ihm werden Drogenhandel und Bereithaltung einer Waffe vorgeworfen.

Von Peer Hellerling