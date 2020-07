Polizei Hannover nimmt drei Marihuana-Dealer am Steintor fest

Hannover

Die Polizei Hannover setzt ihre intensiven Schwerpunktkontrollen im Innenstadtgebiet fort. Dieses Mal schlugen die Ermittler tagsüber am Dienstag im Steintorviertel zu und suchten gezielt nach Drogenhändlern. Mit überschaubarem Erfolg: Drei Marihuana-Dealer wurden während der acht Stunden überführt, dazu mehrere Hundert Euro Bargeld und kleinere Mengen Rauschgift beschlagnahmt.

Gegen 14 Uhr bemerkten die Polizisten an der Schmiedestraße zwei Männer im Alter von 25 und 33 Jahren, die sieben Kunden Marihuana verkauften. Bei fünf Klienten entdeckten die Beamten im Anschluss Betäubungsmittel. In einem Beet, dass die Händler als Drogenversteck nutzten, wurden 14 Gramm Marihuana entdeckt. Die beiden Festgenommenen hatten zudem 160 Euro mutmaßliches Dealgeld bei sich, bei einer späteren Wohnungsdurchsuchung wurden weitere 250 Euro entdeckt.

Verdächtige vorerst wieder auf freiem Fuß

Auch der dritte mutmaßliche Dealer ging an der Schmiedestraße ins Netz. Der 20-Jährige verkaufte ebenfalls Marihuana an zwei Kunden. Bei der Kontrolle aller drei Personen beschlagnahmte die Polizei die Drogen. Am Abend stießen die Ermittler noch auf einen 62-Jährigen, der etwas Heroin und Marihuana bei sich hatte.

Alle elf Kontrollierten kamen vorerst wieder auf freien Fuß, die Ermittlungen dauern aber an. Im Rahmen der Schwerpunktkontrolle überprüfte die Polizei 19 Personen und durchsuchte die Betroffenen auch. Fast 20 Gramm Marihuana und 0,29 Gramm Heroin kamen am Ende des Einsatzes zusammen. Laut Behördensprecher Michael Bertram wurden mehrere Anzeigen wegen Drogenhandels und -besitzes geschrieben.

Von Peer Hellerling