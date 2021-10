Hannover

Dank der Umsicht eines 70-Jährigen aus Ahlem konnte die Polizei am Mittwoch einen mutmaßlichen Trickbetrüger festnehmen. Der 44-Jährige war als sogenannter falscher Polizist aufgetreten. Zuvor hatte der Senior Anrufe erhalten, dass seine Daten bei einem Einbruch in der Nachbarschaft aufgefunden worden sein sollen.

Um seine Wertgegenstände „zu sichern“, sollte er seine Bankkarten und Schmuck in einem Beutel an seine Wohnungstür hängen. Doch der 70-Jährige durchschaute den Trick und informierte die richtige Polizei. So konnte der 44-Jährige als „Abholer“ am Tatort festgenommen werden. Wer der Betrüger am Telefon war, ist ungeklärt.

Nun werde der Beschuldigte dem Haftrichter vorgeführt. Ihm wird versuchter gewerbsmäßiger Bandenbetrug vorgeworfen.

In diesem Zusammenhang weisen die Sicherheitsbehörden noch einmal darauf hin: Die Polizei fragt nie am Telefon nach Vermögen oder Wertgegenständen. Weder Polizei noch Justiz setzen Angerufene im Gespräch unter Druck. Trotz gegenteiliger Aufforderungen der Täter sollten sich Angerufene an Vertrauenspersonen wenden – und sich nicht beunruhigen lassen. Am besten legen sie auf und gehen nicht auf die Forderungen der Anrufer ein. Und am wichtigsten: Die Polizei sollte verständigt werden.

Von Thomas Nagel