Hannover

Zivilfahnder haben am Sonnabend, 6. März, in Hannovers Innenstadt einen mutmaßlichen Drogendealer festgenommen. Der 24 Jahre alte Mann hatte 25 Kugeln mit Kokain bei sich. Bei seiner Festnahme an der Nikolaistraße leistete der Drogenhändler Widerstand, griff einen Polizisten an und verletzte diesen. Der Beamte ist derzeit dienstunfähig.

Gegen 18 Uhr wollten die zivilen Polizisten den 24-Jährigen und dessen Begleiter auf dem Gehweg an der Nikolaistraße überprüfen. Doch der Verdächtige versuchte zu flüchten, attackierte einen Ermittler mit gezielten Schlägen und leistet erheblichen Widerstand. Dennoch gelang es den Einsatzkräften, den 24-Jährigen zu Boden zu bringen und ihn zu fixieren. Anschließend holten die Beamten 25 Kugeln Kokain aus dem Mund des Verdächtigen – insgesamt 6,2 Gramm.

Wohnung durchsucht

Die Beamten brachten den Festgenommenen zur Wache am Raschplatz. Dort wurde er von einem Team des Rettungsdienstes versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen führten die Beamten zu der Wohnung, in der sich der mutmaßliche Dealer, der offiziell ohne festen Wohnsitz ist, regelmäßig aufhält. Dort entdeckten die Fahnder rund 1500 Euro in bar sowie Verpackungsmaterial für Drogen. Der 24-Jährige wird sich wegen unerlaubten Handelns mit Kokain in nicht geringer Menge und tätlichen Angriffs und Widerstands gegen einen Polizeibeamten verantworten müssen.

Von Tobias Morchner