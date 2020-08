Hannover

Die Polizei hat am Sonntagmorgen mit Unterstützung von aufmerksamen Passanten in der City einen Einbruch in eine Bankfiliale vereitelt. Zeugen beobachteten am Ernst-August-Platz einen 35-jährigen Mann beim Aufhebeln der Eingangstür einer Filiale und verständigten die Einsatzkräfte. Der Täter wurde festgenommen. Ein Richter ordnete am Sonntag Untersuchungshaft an.

Laut Polizei hatte sich der 35-Jährige zuvor gegen 3 Uhr offenbar sehr auffällig verhalten. Demnach scheiterte zunächst sein Versuch, die gläserne Eingangstür der Bank mit einem Stein einzuschlagen. Nachdem er die Tür deshalb mit einem Kuhfuß aufhebelt hatte, traf die Polizei schon ein, als er sich im Vorraum der Bankfiliale auch noch Zugang zu den Büroräumen verschaffen wollte.

Von Ingo Rodriguez