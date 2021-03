Hannover

Die Polizei sucht einen Mann und eine Frau, die mit der EC-Karte eines 21-Jährigen einen dreistelligen Bargeldbetrag abgehoben haben sollen. Die bisherige Fahndung hat nicht zum Erfolg geführt. Deshalb haben die Ermittler jetzt Fotos der Verdächtigen aus den Überwachungskameras der Banken veröffentlicht, an denen jeweils Geld abgehoben worden war.

Verdächtige Abbuchungen vom Konto

Der 21-Jährige hatte seine EC-Karte Ende August im Kassenbereich eines Supermarktes am Ohefeldweg liegen gelassen. Die Polizei geht davon aus, dass die Gesuchten sie dort gefunden und eingesteckt haben. Unklar ist noch, wie sie ohne die Geheimzahl an das Geld des 21-Jährigen gekommen sind. Das Opfer bemerkte am 10. September verdächtige Abbuchungen von seinem Konto, ließ die Karte sperren und erstattete bei der Polizei Anzeige.

Die Polizei sucht Hinweise zur Identität dieser Frau. Quelle: Polizei Hannover

Die weiteren Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die Täter mit der Karte zwischen dem 1. September gegen 5.30 Uhr und dem 2. September gegen 12.50 Uhr, mehrmals Geld an verschiedenen Automaten abgehoben hatten. Bei insgesamt vier Transaktionen in den Bankfilialen an der Pumpstraße in Anderten und am Hauptbahnhof Hannover erbeuteten die Gesuchten eine Summe im mittleren dreistelligen Bereich. Ein weiterer Versuch, Geld an einem Automaten an der Bahnhofstraße abzuheben, scheiterte.

Dieser Mann soll gemeinsam mit einer Komplizin mit der EC-Karte Geld abgehoben haben. Quelle: Polizei Hannover

Die Polizei sucht jetzt dringend Zeugen. Die mutmaßliche Täterin hat schwarze lange Haare. Sie trug sie eine schwarze Jacke, einen dunklen Pullover mit weißen Kordeln, ein weißes T-Shirt und eine schwarze Adidas-Hose mit weißen Streifen auf der Rückseite. Außerdem hatte sie eine blaue Nike-Bauchtasche bei sich. Ihr Komplize ist etwa 30 Jahre alt, hatte einen Drei-Tage-Bart und braune Haare. Er trug eine schwarze Steppjacke, ein schwarzes Oberteil, eine schwarze Hose und weiße Turnschuhe. Zudem trug er einen dunkelblauen Mund-Nasen-Schutz. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hannover unter der Nummer (05 11) 1 09 27 17 entgegen.

Von Tobias Morchner