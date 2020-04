Hunderte Autos in der Schlange, Wartezeiten von bis zu zwei Stunden: Der Ansturm auf die Werstoffhöfe in der Region Hannover war riesig. Nach vier Wochen Corona-Pause hatte Aha einige Annahmestellen wieder geöffnet. Um die Verkehrslage zu entspannen, musste mancherorts die Polizei einschreiten, in Sehnde regelte der Bürgermeister den Verkehr.