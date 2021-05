Hannover

Die Polizei Hannover sucht nach dem 68 Jahre alten Roman Peter W. aus Kirchrode. Er hat am Sonnabend ein Pflegeheim in der Brabeckstraße verlassen und ist seitdem nicht wieder in die Einrichtung zurückgekehrt. Die Polizei kann nicht ausschließen dass sich der 68-Jährige etwas antun könnte.

Pflegekraft informiert die Polizei

Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler hat der 68-Jährige am Sonnabendmorgen gegen 5.54 Uhr das Pflegeheim zu Fuß verlassen Gegen 6 Uhr informierte eine Pflegekraft die Polizei. Die Beschäftigten der Einrichtung hatten das Gebäude zuvor durchsucht, konnten den Vermissten jedoch nicht finden. Die anschließend eingeleitete Fahndung der Polizei rund um das Pflegeheim und die Überprüfung der bekannten Kontaktadressen des Vermissten verliefen erfolglos.

Die Ermittler erhoffen sich nun Hinweise aus der Bevölkerung. Deshalb hat die Behörde ein Foto des Vermissten veröffentlicht. Roman Peter W. ist 1,80 Meter groß und hat dunkles, kurzes Haar. Zum Zeitpunkt des Verschwindens war er mit einer schwarzen Lederjacke, einem weißen Hemd und einer dunklen Hose bekleidet. Zeugen, die den 68-Jährigen gesehen haben oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Döhren unter der Telefonnummer (0511) 1 09 36 17 zu melden.

Von Tobias Morchner