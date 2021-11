Hannover

Die Polizei fahndet nach zwei Frauen, die am Wochenende in zwei Wohnungen in Hannover eingebrochen sind. In einem Fall waren sie erfolgreich und machten Beute. Die Taten erinnern stark an zwei Vorfälle Anfang Oktober in der Nordstadt und der Südstadt. Die Ermittler prüfen Zusammenhänge und schließen nicht aus, dass es sich um dieselben Täterinnen handelt.

Jüngst wollten zwei Einbrecherinnen am Sonntag gegen 12 Uhr in eine Wohnung am Hurlebuschweg (Limmer) einsteigen. Als die anwesende Mieterin nicht auf das Klingeln und Klopfen reagierte, „hörte die 61-Jährige Geräusche an der Tür und sah nach“, sagt Polizeisprecherin Janique Bohrmann. Beim Öffnen bemerkte sie dann zwei Frauen, die sich am Schloss zu schaffen machten. Bohrmann: „Die Täterinnen flohen unerkannt.“

Einbrecherinnen kommt Mieterin entgegen

Nur vier Stunden später brachen zwei Frauen in ein Mehrfamilienhaus an der Oeltzenstraße (Calenberger Neustadt) ein. Sie durchwühlten alles auf der Suche nach Wertgegenständen und flohen danach. „Im Treppenhaus kam ihnen die 53-jährige Bewohnerin entgegen“, sagt Bohrmann. Allerdings bemerkte die Geschädigte den Einbruch erst an der Wohnungstür, sodass die Täterinnen erneut fliehen konnten.

Im ersten Fall waren die Gesuchten 1,60 bis 1,65 Meter groß, etwa 16 Jahre alt und schlank. Eine hatte einen schwarzen oder braunen geflochtenen Pferdeschwanz, die andere einen hellen. Die Dunkelhaarige trug einen hellgrauen oder gräulich-blauen, körperbetonten Mantel mit Kapuze. Ihre Komplizin mit breitem Gesicht hatte einen grauen Kapuzenpullover und Rucksack oder Turnbeutel. In der Calenberger Neustadt waren die Frauen etwa 20 bis 30 Jahre alt, 1,65 Meter groß und schlank. Beide hatten dunkle Zöpfe. Sie trugen jeweils eine dunkle, längere Winterjacke. Eine Frau hatte eine größere weiße Plastiktüte ohne Aufdruck bei sich.

Polizei prüft Übereinstimmungen

Trotz der unterschiedlichen Beschreibungen könnten es dieselben Verdächtigen sein. Allein, dass es immer Frauen waren, legt diese Vermutung laut Polizei nahe. Übereinstimmungen würden geprüft. Am 8. und 9. Oktober hebelten zudem ebenfalls Einbrecherinnen Türen in der Nord- und Südstadt auf. Beide Male wurden sie zwar ertappt, konnten aber fliehen. Die späteren Beschreibungen ähneln ebenfalls denen der jetzigen Gesuchten. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon (0511) 109 27 17 entgegen.

Von Peer Hellerling