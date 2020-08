Polizeibeamte und Mitglieder der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) haben am Mittwoch am Maschsee in Hannover die Rettung von Ertrinkenden trainiert. In den ersten sieben Monaten dieses Jahres sind in Deutschland bereits 192 Menschen in Gewässern ertrunken – 24 davon in Niedersachsen.