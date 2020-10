In Hannover soll sich noch ein Polizist an einer Demo von Corona-Kritikern beteiligt haben. Beim ersten Beamten, der seit August suspendiert ist, gab es eine Hausdurchsuchung. Außerdem ist die Prüfung des Sicherheitskonzepts für jüdische Einrichtungen abgeschlossen, an dem der 57-Jährige mitgewirkt hatte.