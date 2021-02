Polizei Hannover warnt vor Corona-Betrügern an der Haustür

Hannover

Trickbetrüger nutzen in Hannover offenbar gezielt die andauernde Corona-Krise aus, um an das Geld von meist älteren Menschen zu gelangen. Darauf hat die Polizeidirektion am Donnerstag aufmerksam gemacht. „Immer wieder sind Betrüger in der Lage, aktuelle Themen mit dem Phänomen des Trickbetrugs zu verknüpfen. Hierbei nutzen sie gezielt die Gutmütigkeit und Hilfsbereitschaft älterer Menschen aus“, heißt es in einer Mitteilung der Behörde.

Abgewandelt wird beispielsweise der sogenannte Enkeltrick. Die Täter melden sich jetzt über das Telefon, geben sich als Angehörige aus und erklären, sie seien an Corona erkrankt. Für die Behandlung benötigten sie dringend Geld. Da sie wegen der Erkrankung nicht das Haus verlassen dürften, würden sie einen Bekannten zur Abholung des Geldes vorbeischicken.

Falsche Nachhilfelehrer

Andere Betrüger geben sich an der Haustür als Mitarbeiter des Gesundheitsamtes aus. Sie bieten den Opfern an, vor Ort einen Schnelltest für einen Betrag zwischen 5 und 7000 Euro vorzunehmen. Die Polizei kennt auch Fälle, in denen sich die Täter als Nachhilfelehrer ausgeben und anbieten, Kinder, die wegen der Corona-Pandemie Nachholbedarf in der Schule haben, zu Hause zu unterrichten. In allen Fällen, darauf weist die Polizei eindringlich hin, geht es den Betrüger immer nur um eines: Sie wollen sich unter einem Vorwand Zutritt zu den Wohnungen verschaffen, um Bargeld oder Wertgegenstände zu stehlen.

Weiterhin aktiv sind nach Angaben der Polizei auch die herkömmlichen Trickbetrüger, die sich als Handwerker, Polizisten oder Mitarbeiter der Stadtwerke ausgeben, um in die Wohnungen ihrer Opfer zu gelangen. Durch durchdachte Ablenkungsmanöver wird nach Bargeld, Schmuck oder Wertgegenständen gesucht. „Andere Täter suchen gezielt ältere Menschen auf, um sogenannte Haustürgeschäfte abzuschließen“, teilt die Polizei mit. Geschickt würden die Opfer dazu gedrängt, ein Abonnement abzuschließen, einen Vertrag zu unterschreiben oder eine Spende zu leisten. „Dabei wird oft mit Schnäppchen- oder Gratisangeboten gelockt“, heißt es von der Behörde.

Täter geben sich auch als Handwerker aus

Eine weitere Masche von Haustürgeschäften ist, nach Erkenntnissen der Ermittler, das Anbieten von spontanen Handwerkerleistungen an der Haustür oder über Handzettel im Briefkasten. Angeboten werden Stein- und Pflasterarbeiten oder Reparaturen an Dächern oder Regenrinnen zu günstigen Preisen. In der Regel würden die Arbeiten nicht fachgerecht ausgeführt oder die Kunden würden vollkommen überzogene Rechnungen erhalten, so die Polizei.

Die Polizei rät deshalb, Haustürgeschäfte generell zu vermeiden. „Kaufen oder unterschreiben Sie niemals etwas an der Haustür“, teilt die Behörde mit. Angebliche Vertreter oder Verkäufer, die unaufgefordert vor der Wohnungstür auftauchen, sollten nie in die Wohnung hereingelassen werden. Niemand sei verpflichtet, Menschen unangemeldet in die Wohnung zu lassen, so die Behörde weiter. Insbesondere ältere Menschen sollten mit ihren Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, Vereinbarungen treffen, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten, teilt die Polizei mit.

Fragen zu diesen und anderen Themen der Kriminalprävention beantworten die Präventionsteams der Polizeiinspektionen Burgdorf, Garbsen und Hannover heute zwischen 10 und 18 Uhr unter der Telefonnummer (0511) 1091120.

Von Tobias Morchner