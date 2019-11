Hannover

Die Polizei Hannover warnt davor, herumliegende Underberg-Fläschen anzufassen oder den Inhalt gar zu trinken. Der Grund: Bei einem Einbruch in Badenstedt haben Unbekannte einen Tresor erbeutet, in dem drei kleine, braune Schnapsflaschen (je 0,02 Liter) gelagert wurden. Doch darin befindet sich nichts Hochprozentiges, sondern etwas hochgradig Giftiges: das mittlerweile verbotene Pflanzenschutzmittel Parathion (E 605), auch bekannt als Schwiegermuttergift.

Schon in geringen Mengen hochgiftig

„Das Gift ist für den Menschen tödlich“, sagt Polizeisprecherin Antje Heilmann. Die Gefahr sei groß, dass die Täter den vermeintlichen Schnaps selbst trinken könnten beziehungsweise der Würfeltresor unachtsam entsorgt worden ist – und damit unter Umständen sogar Kinder die Underberg-Fläschchen finden könnten. „Wir warnen dringlich davor, mit den Flaschen zu hantieren“, sagt Heilmann. „Das Pflanzenschutzmittel ist schon in geringen Mengen hochgiftig und kann durch Hautkontakt vom Körper aufgenommen werden.“

Der Einbruch über die Terrassentür in das Einfamilienhaus am Niebelungenweg in Badenstedt geschah bereits zwischen Dienstag, 8.30 Uhr, und Mittwoch, 17.50 Uhr. „Der Verlust des Tresors wurde aber erst heute bemerkt, als die Bewohner noch einmal alles durchgesehen haben“, sagt Heilmann am Freitag. Das Parathion hat einen starken chemischen Geruch und kann bereits durch Einatmen im Freien schwerste Gesundheitsschäden verursachen. Sollten verdächtige Underberg-Fläschchen gefunden werden, ist die Polizei unter Telefon (0511) 1092717 erreichbar.

Polizei prüft Ermittlungen gegen Besitzer

Das Schwiegermuttergift ist seit 2001 in der EU verboten. Ob es sich bei dem Vorrat im Tresor um Restbestände handelte und warum diese in Underberg-Flaschen abgefüllt wurden, ist laut Polizei nicht klar. Gegenüber der HAZ teilt Behördensprecherin Heilmann allerdings mit, dass ungeachtet des Diebstahls derzeit ein Ordnungswidrigkeits- oder gar Strafverfahren wegen des Besitzes gegen den Eigentümer geprüft wird.

Alle aktuellen Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Hannover lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Peer Hellerling