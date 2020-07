Polizei Hannover warnt vor neuer Einbrechermasche

Einbrecher haben sich offenbar eine neue Masche ausgedacht, um in Hannover Häuser und Grundstücke auszukundschaften. In Kirchrode ertappte ein Anwohner nun einen Unbekannten in seinem Garten. Als der 63-Jährige ihn ansprach, behauptete der Mann, er führe Baumwurzelkontrollen durch.