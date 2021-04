Polizei Hannover will Ausgangssperre verstärkt kontrollieren

Hannover

Die Polizei in der Region Hannover bereitet sich auf die Kontrolle der ab Sonnabend geltenden nächtlichen Ausgangssperre vor. „Wir werden die Einhaltung kontrollieren“, kündigt der Sprecher der Polizeidirektion Hannover, Marcus Schmieder, auf Anfrage an. Außerdem würden Ordnungswidrigkeiten geahndet.

Die Polizei werde in den Nächten mit mehr Beamten im Einsatz sein, als in normalen Nächten üblich, erläuterte Schmieder. In welchem Maße die Kräfte verstärkt werden, stehe noch nicht fest. „Wir sind noch in der Planung“, erläutert Schmieder. Die Bürger dürfen ihre Wohnungen dann nur noch mit triftigem Grund verlassen.

Ausgangssperre Anfang des Monats gekippt

Wie berichtet, gilt ab Sonnabend in der Region eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr. Grund dafür ist das Bundesinfektionsschutzgesetz. Es sieht Ausgangssperren vor, wenn die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen über 100 liegt. Das ist in der Region bis auf zwei Tage seit Monaten der Fall.

Eine bereits einmal verhängte Ausgangssperre in der Region Hannover war vom Oberverwaltungsgericht Lüneburg als tendenziell rechtswidrig eingeschätzt worden und daraufhin von der Region wieder aufgehoben worden. Die erste Ausgangssperre in der Region galt vom 1. bis zum 6. April. Die Polizei hatte in dieser Zeit rund 500 Verstöße registriert. Für jeden Verstoß hätten die Betroffenen mit einem Bußgeld von rund 150 Euro rechnen müssen. Die Region hatte nach Aufhebung der Ausgangssperre aber verzichtet, die Bußgelder einzufordern.

