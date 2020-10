Polizei Hannover will mehr Präsenz auf den Straßen zeigen

Hannover

„Wir wollen mehr Streifen auf die Straße bringen.“ Und: „Die Streifen sollen von Sonderaufgaben befreit werden.“ Das waren zwei Kernsätze, die Polizeioberrätin Vanessa Lehmann in der vergangenen Sitzung des Bezirksrats Döhren-Wülfel formulierte. Lehmann ist seit dem 1. Juli 2020 Leiterin des Polizeikommissariats Döhren, das in den Räumen der früheren Polizeiinspektion (PI) Süd in der Kastanienallee 1 residiert. Im Thurnithisaal des Freizeitheims Döhren erläuterte die 37-Jährige die neue Organisationsstruktur der Polizeidirektion Hannover, die seit Mitte des Jahres Bestand hat.

Polizeistationen bleiben

In der Landeshauptstadt Hannover sowie in Laatzen gibt es künftig nur noch eine Polizeiinspektion für das Tagesgeschäft; diese PI Hannover ist am Welfenplatz angesiedelt. Dazu zählen zehn Polizeikommissariate, darunter Döhren und Südstadt (in der Albert-Niemann-Straße 10-11). Außerdem gibt es eine Reihe kleinerer Polizeistationen; im Süden und Südosten der Stadt sind dies Mittelfeld (Hohe Linde 2), Bemerode (Bemeroder Straße 91) und Messe (Europaallee 7).

Polizeioberrätin Vanessa Lehmann leitet seit dem 1. Juli 2020 das Polizeikommissariat Döhren. Quelle: Polizeidirektion Hannover

Wie Lehmann erläuterte, bestehen neben der PI Hannover weiterhin die PI Garbsen und die PI Burgdorf, außerdem auf gleicher Organisationsstufe der Zentrale Kriminaldienst sowie die PI Besondere Dienste. Dort sind die Reiter- und Hundestaffel, der Verkehrsunfalldienst, die Autobahn- und Wasserschutzpolizei sowie die sechs Verfügungseinheiten der hiesigen Polizei vereint.

Die Bündelung und Zentralisierung bestimmter Aufgabenbereiche, beispielsweise auch der Präventionsarbeit, ist laut der Kommissariatsleiterin eines der ganz wesentlichen Ziele der „Organisationsoptimierung“. Das Motto der Reform, die die Schlagkraft aller Einsatzkräfte erhöhen solle, sei „zentraler, flexibler, präsenter“. Wie Lehmann ergänzte, seien an der Realisierung dieses „Mammutprojekts“ phasenweise bis zu 300 Personen beteiligt gewesen.

Kein Personalabbau geplant

Die neue Chefin des PK Döhren war zuvor Leiterin des Einsatzteams in der PI Süd, sammelte aber auch schon in etlichen anderen Dienststellen in Hannover und Laatzen Erfahrungen. An der Kastanienallee sind derzeit gut 100 Menschen beschäftigt: Einsatzbeamte und Kriminalermittler sowie Leitungs- und Verwaltungspersonal.

„Die Polizeidirektion Hannover plant im Zuge dieser Reform keinen Personalabbau“, versicherte Lehmann abschließend. Dank der Bündelung bestimmter Sonderaufgaben an zentralen Stellen hätten die Beamten in den Kommissariaten künftig aber mehr Zeit für polizeiliche Kernaufgaben.

