Hannover

Niedersachsen investiert mehrere Millionen Euro in die Ausrüstung der Polizistinnen und Polizisten. Unter anderem gibt es neue und verbesserte Kleidungsstücke, aber auch eine Vielzahl an Zubehör – darunter ein optimiertes Waffenholster, eine lichtstarke Taschenlampe und einen schusssicheren Helm für alle Einsatzkräfte. Darüber hinaus präsentierte Innenminister Boris Pistorius (SPD) in Hannover einen neuen Schwung Elektrofahrzeuge – für den internen Gebrauch, aber auch als Zivilstreife.

Ballistischer Schutzhelm

Der schusssichere Helm wiegt 1,37 Kilogramm – und damit weniger als mancher Motorradhelm. Das ballistische Visier bringt zusätzliche 1,3 Kilogramm auf die Waage. Spezialeinheiten wie das SEK, die den Kopfschutz im Einsatzfall über längere Zeiträume tragen müssen, haben im Hinterkopfbereich entsprechende Gegengewichte. Quelle: Samantha Franson

Ab sofort stehen allen Beamten besonders sichere Helme zur Verfügung. 7000 Stück sind für 7,2 Millionen Euro beschafft worden. Sie liegen in 1000 Streifenwagen, werden aber auch an die SEK-Einheiten und die Bereitschaftspolizei verteilt. Der Helm und das abnehmbare Visier bieten Schutz vor Neun-Millimeter-Kugeln – bei verhältnismäßig leichten 2,6 Kilogramm Gewicht. Die Helme sind laut Pistorius für „Lagen mit besonders hoher Eigengefährdung“ gedacht.

Lichtstarke Taschenlampe

Die neue LED-Taschenlampe ist mit 1200 Lumen Leistung besonders hell und soll die Suche nach Personen oder Gegenständen vereinfachen. Quelle: Samantha Franson

Gute Sicht in der Nacht ist wichtig. Damit die Ermittler jederzeit den Durchblick haben, führt die niedersächsische Polizei leuchtstarke LED-Taschenlampen ein. Die Halterung kann an der Dienstkoppel befestigt werden, die Helligkeit beträgt 1200 Lumen. Vor allem bei der Suche nach Personen und Gegenständen kommen die Taschenlampen zum Einsatz.

Klippleuchte mit UV-Licht

Die Klippleuchte wird beispielsweise an die Weste geklemmt. Somit erspart der Beamte sich den Griff zur Taschenlampe, wenn er etwa einen Ausweis kontrolliert. Praktischerweise verfügt das Utensil auch über UV-Licht, um Fälschungen zu erkennen. Quelle: Samantha Franson

Auf den ersten Blick wirkt es wie Spielerei, doch laut Frank Langer hat die Klippleuchte eine wichtige Bedeutung: Nach Auskunft des Dezernenten für Waffeneinsatzmittel der Polizei gibt das kleine Licht, das an die Uniform geklemmt wird, Freiheiten zurück: „Wir Beamten haben grundsätzlich einen Arm zu wenig.“ Gerade bei Kontrollen sei der Ausweis in der einen, der Block in der anderen Hand – fehlt noch eine für das Licht. Das übernehme nun die Klippleuchte. Außerdem verfügt das Utensil über UV-Licht, um rasch mögliche Ausweis- oder Geldfälschungen zu erkennen.

Neues Waffenholster

„Eher fällt der Beamte jetzt um“: Das neue Pistolenholster ist noch sicherer. Das soll verhindern, dass Unbefugte den Polizisten ihre Waffe entreißen. Quelle: Samantha Franson

Ab sofort werden Niedersachsens Polizisten mit einem verbesserten Waffenholster ausgestattet. Zwar konnte die Dienstpistole SFP9 schon vorher gesichert getragen werden. Doch die Neuauflage gewährt laut Langer einen noch besseren Schutz, falls „das polizeiliche Gegenüber“ nach der Waffe greift. Ein besserer Bügel stellt sicher, dass die Pistole nicht herausgezogen werden kann. Langer: „Eher fällt der Beamte jetzt um, wenn am Holster gezogen wird.“

Noch mehr Elektroautos

Der ID3 für die Polizei schafft 430 Kilometer je Akkuladung. Er soll intern, aber auch als Zivilstreife eingesetzt werden. Quelle: Samantha Franson

Der Volkswagen ID3 ergänzt den Fuhrpark. Die Zahl der reinen Stromer soll bis Jahresende von 99 auf mehr als 300 steigen. Die Investitionen betragen 37,5 Millionen Euro, die Elektroautos lösen alte Dieselfahrzeuge ab. Die ID3 schaffen etwa 430 Kilometer je Ladung. Einige VW kommen nur intern zur Anwendung, andere als Zivilwagen. Für den klassischen Streifendienst taugen sie nichts, da Stauraum für das Equipment fehlt. Den Part übernehmen weiter die Hybridautos VW Passat GTE, von denen weitere 200 bis zum Jahresende ankommen sollen. Insgesamt verfügt die Polizei über 4550 Fahrzeuge.

Von Peer Hellerling