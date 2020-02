Hannover

Das Landeskriminalamt ( LKA) Niedersachsen warnt vor Betrügern, die derzeit sich die starke Nachfrage nach Atemschutzmasken wegen des Coronavirus zunutze machen. Sie versenden Spam-Mails, die zu einem angeblichen Onlineshop für medizinische Produkte führen. Dort bieten sie angeblich die Masken an, die inzwischen vielerorts ausverkauft und nur schwer zu bekommen sind. In Wirklichkeit landen Interessenten aber auf einer falschen Internetseite. Bei einer Bestellung kassieren die Täter das Geld, die Ware wird nie ausgeliefert.

Name einer echten Firma benutzt

Dabei nutzen die Betrüger den Namen des tatsächlich existierenden Unternehmens Pharmacy First GmbH, das unter anderem auch Apotheken beliefert. Die Firma hat inzwischen Anzeige bei der Polizei gegen unbekannt erstattet. Kunden, die dem Link in der Mail der Betrüger folgen, landen auf einer gefälschten Internetseite von Pharmacy First. Bereits in der ersten Zeile der Seite wird auf das Coronavirus hingewiesen.

Nachahmer erwartet

Wer bereits über diesen Onlineshop bestellt und die Ware bezahlt hat, sollte so schnell wie möglich versuchen, die Zahlung zu stoppen, rät das LKA. Zudem sollten die Betroffenen Strafanzeige bei der jeweils zuständigen Polizeidienststelle erstatten. Die Ermittler des LKA gehen davon aus, dass es weitere Fake-Onlineshops dieser Art geben wird oder bereits schon gibt. Als Lockmittel denkbar sind nach Angaben der Beamten Angebote von Desinfektionsmitteln oder Einweghandschuhen.

Von Tobias Morchner