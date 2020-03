Polizei-Razzia in Shisha-Bar in Hannovers Innenstadt

Hannover

Einsatzkräfte der Polizei haben am Donnerstagmorgen die Räume der Shisha-Bar Freiraum an der Otto-Brenner-Straße durchsucht. Zeugen beobachtete vermummte Polizisten gegen 8.15 Uhr, die sich vor der Gaststätte und auf dem an das Lokal angrenzenden Innenhof postiert hatten. Die Hintergründe des Einsatzes sind unklar. Die Behörde äußert sich bislang nicht. Die Staatsanwaltschaft Hannover hat lediglich bestätigt, dass es in der Bar eine Durchsuchung gegeben hat. Zu den Hintergründen will sich die Behörde wegen der noch laufenden Ermittlungen nicht äußern.

Diese Bar stand im Zentrum des Polizeieinsatzes vom Donnerstag. Quelle: Tobias Morchner

Der Polizeieinsatz sorgte im morgendlichen Berufsverkehr und bei den Menschen, die zu diesem Zeitpunkt bereits an ihrem Arbeitsplatz waren für Aufsehen. „Wir haben uns auch über die massive Polizeipräsenz gewundert“, sagt eine Mitarbeiterin der Wohnungsgesellschaft Hanova, vor deren Gebäude die Einsatzfahrzeuge der Polizei abgestellt waren. „Die Polizisten haben das Gebäude umstellt, obwohl die Bar zu diesem Zeitpunkt geschlossen hatte“, sagt eine Angestellte, die den Einsatz von ihrem Büro aus beobachtet hat. Der Betreiber des Freiraum, der nach der Razzia vor Ort aufgetaucht war, wollte sich der HAZ gegenüber nicht zu dem Vorfall äußern.

Es ist nicht auszuschließen, dass die Polizeiaktion im Zusammenhang mit einem anderen Vorfall im Juni des vergangenen Jahres steht. Damals waren vor der Bar zwei Schüsse abgefeuert worden. Verletzte gab es zum Glück nicht. Zwei Personengruppen waren vor der Bar, die von einer kurdischen Familie betrieben wird, in Streit geraten. Im Zuge der Auseinandersetzung sollen dann die Schüsse gefallen sein. Der Vorfall ist bis heute nicht aufgeklärt.

Von Tobias Morchner