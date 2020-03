Hannover

Die Polizeidirektion Hannover hat die Bilanz zu den Verkehrsunfällen und ihrer Präventionsarbeit für das Jahr 2019 veröffentlicht. Anders als sonst üblich, verzichtete die Behörde wegen der Corona-Pandemie auf eine Präsentation und Erläuterung der Zahlen vor Journalisten, sondern stellte die Daten online zur Verfügung. Demnach hat die Zahl der Verkehrsunfälle in der Region mit insgesamt 36.381 den niedrigsten Stand seit 20 Jahren erreicht. Gestiegen ist dagegen die Zahl der Unfälle mit Beteiligung einer Stadtbahn und die Zahl der Unfallfluchten. Zugleich kündigte die Polizei in Hannover an, auch in diesem Jahr konsequent gegen das Fehlverhalten von E-Rollerfahrern vorzugehen.

Weniger Unfalltote auf den Autobahnen

Die Zahl der Verkehrstoten ist im vergangenen Jahr auf 34 gesunken. Ein Jahr zuvor verzeichnete die Behörde noch 48 Tote. Besonders deutlich ist der Rückgang der Verkehrstoten bei den Unfällen auf den Autobahnen. Im Jahr 2019 starben auf den Strecken der A 2, A 7, A 37 und A 352 sechs Menschen. Im Jahr zuvor waren es 18. „Dies können wir insbesondere auf das Ausbleiben größerer Baustellen zurückführen“, sagte Polizeivizepräsident Jörg Müller. Zu hohe Geschwindigkeit ist weiterhin mit insgesamt 18 Prozent die Hauptunfallursache in der Region Hannover. Die zweithäufigste Unfallursache ist der Statistik der Polizei zufolge das falsche Abbiegen mit 9 Prozent.

Die Polizeidirektion Hannover verzeichnet seit 2016 einen kontinuierlichen Anstieg der Unfälle mit Beteiligung einer Stadtbahn. 122 waren es im Jahr 2019. Dabei wurden 51 Menschen leicht, 15 weitere schwer verletzt. Ein Radfahrer wurde 2019 bei einem Zusammenprall mit einer Stadtbahn getötet.

Unfallflucht bei mehr als jedem vierten Unfall in der Region

Ungebremst steigen seit 2012 die Zahlen bei den Verkehrsunfallfluchten. Waren es im Jahr 2018 in der Region 10.319, verzeichnete die Polizei ein Jahr später insgesamt 10.501 derartige Fälle. Das bedeutet: Bei mehr als jedem vierten Unfall im Zuständigkeitsbereich der Behörde entfernt sich mindestens ein Beteiligter vom Unfallort. Hannovers Polizeivizepräsident Jörg Müller appellierte daher an alle Verkehrsteilnehmer, bei jedem Unfall die Polizei zu informieren. „Es handelt sich hier nicht um ein Kavaliersdelikt“, sagte Müller.

Erstmals taucht in dieser Statistik die Zahl der Unfälle mit sogenannten E-Rollern auf. Das liegt an dem Umstand, dass diese Fahrzeuge erst seit dem 15. Juni 2019 überhaupt zugelassen sind. Insgesamt registrierte die Polizei 42 Unfälle mit den neuen Fahrzeugen. In 13 der Fälle standen die Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol. Bei zusätzlichen Kontrollen stellten die Beamten 245 Trunkenheitsfahrten und 144 Verstöße gegen die Versicherungspflicht fest. „Aus unserer Sicht herrschen bei einigen Nutzenden noch immer rechtliche Unsicherheiten, insbesondere bei den gültigen Promillegrenzen“, sagte Müller.

32,1 Prozent mehr Tempoverstöße festgestellt

Fast schon erschreckend sind die Ergebnisse der Verkehrsüberwachungen im vergangenen Jahr. Die Beamten erwischten 9,9 Prozent mehr Autofahrer, die betrunken hinter ihrem Steuer saßen. Sie stellten 15,8 Prozent mehr Fahrten unter Drogeneinfluss fest und sie ahndeten 32,1 Prozent mehr Geschwindigkeitsverstöße. Aus diesem Grund kündigte Hannovers Polizeipräsident Volker Kluwe an, dass die Kontrollen auch in diesem Jahr fortgeführt werden. „Uns ist wichtig, eine Verhaltensänderung hervorzurufen“, sagte er.

