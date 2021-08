Polizei berichtet: So hat sich die Kriminalität in Hannover durch Corona verändert

Hannover

Die Zahl der Straftaten in Hannover ist im Jahr 2020 zurückgegangen. Das ergibt sich aus dem Sicherheitsbericht, den Polizei und die Stadt Hannover am Freitag veröffentlich haben. Darin sind etwa Raubdelikte, Körperverletzungen, Auto- und Fahrraddiebstahl, Einbrüche, Sachbeschädigungen und Drogendelikte für die 13 Stadtbezirke mit den jeweils dazugehörenden 51 Stadtteilen aufgeschlüsselt. Waren 2019 noch 69.613 Straftaten registriert worden, ist die Zahl für das Gesamtgebiet der Landeshauptstadt im vergangenen Jahr leicht rückläufig: 68.540 Delikte wurden registriert.

Auffällig ist, dass sich das Corona-Jahr mit Ladenschließungen, Spielplatzsperrungen und Homeoffice deutlich auf die Arbeit von Polizei und städtischem Ordnungsdienst und somit auch in Zahlen niederschlägt. So hat der Ordnungsdienst in Geschäften 427 Mal die jeweils geltenden Corona-Bestimmungen vom Land und der Region Hannover kontrolliert. Hiervon führten etwa 10 Prozent zur Schließung des Geschäfts. Mehr als 11.000 Mal wurden Personen auf die Wahrung der Hygiene- und Abstandsregeln hingewiesen.

Spielplätze waren im Frühjahr 2020 wegen der Corona-Situation zeitweise gesperrt. Quelle: Jan Woitas/dpa

Neue Aufgabe: Gesperrte Spielplätze

Eine neue Aufgabe war auch die Kontrolle von Spielplätzen im ersten Lockdown ab dem 17. März: Im Stadtgebiet hat das Ordnungsamt bei etwa 4000 Kontrollen 1.623 Verstöße festgestellt. 388 davon wurden mit einem Platzverweis geahndet. Auch die Zahl der Einbrüche ist in den allermeisten Stadtteilen zurückgegangen – von 1037 in 2019 auf 706 im vergangenen Jahr. Der simple Grund: Viele Bürgerinnen und Bürger haben mehr Zeit zu Hause verbracht und Einbrechern somit weniger Möglichkeiten gegeben.

In einigen Stadtteilen haben sich durch die Pandemiesituation besondere Schwerpunkte aufgetan. Am deutlichsten war das im Stadtteil Mitte zu beobachten. Weil viele Geschäfte geschlossen waren, war die Innenstadt zeitweise nur wenig frequentiert. Somit haben auch Verstöße etwa im Lieferverkehr stark abgenommen.

Nicht erlaubte Bettelformen waren ebenso rückläufig wie Verstöße gegen die Einhaltung der Regeln der Straßenmusik. Stattdessen hat der Ordnungsdienst gerade im Stadtbezirk Mitte einen Großteil der Überwachung der Corona-Regeln geleistet. Dafür ist die Zahl der Anwohnerbeschwerden in den Bereichen Steintor, Marstall und Altstadt durch die Schließung von Clubs, Gastronomie und Bordellen zurückgegangen.

Nicht erlaubte Außengastronomie

In Linden-Nord hat genau das zu mehr Arbeit für Polizei und Ordnungsdienst geführt: Kontrollen auf der Limmerstraße und am Küchengartenplatz sowie den Seitenstraßen wurden verstärkt. Denn wegen der Schließung der Clubs haben mehr Menschen „gelimmert“ und bis spät in die Nacht draußen gefeiert haben, heißt es im Bericht. Zudem durften einige Kioske abends keinen Alkohol mehr ausschenken – auch dieser Regionserlass wurde kontrolliert.

Das beliebte „Limmern“ wurde immer wieder von den Behörden kontrolliert. Quelle: Irving Villegas

In der Nordstadt gab es mehrere Beschwerden wegen unerlaubter Außengastronomie, Alkoholkonsum und damit verbundene Lärmbelästigung im Bereich zwischen Callinstraße bis zum Platz an der Lutherkirche. Verstärkt wurden auch die Kontrollen im Welfengarten.

„Die Pandemie hat sich nicht nur auf das öffentliche Leben und die Kriminalität ausgewirkt, sondern auch auf die gemeinsamen Maßnahmen zur Erhöhung von Sicherheit und Ordnung in der Landeshauptstadt Hannover“, sagte Polizeipräsident Volker Kluwe. „Gleichzeitig war der Alltag beider Behörden von der Durchsetzung der jeweiligen aktuellen Corona-Verordnung geprägt.“ 

Von Manuel Behrens