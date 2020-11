Hannover

Zwei Tage nach dem Brand im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in Hannover-Döhren geht Polizei nun von Brandstiftung aus. Offenbar haben bislang unbekannte Täter einen Fahrradanhänger im Erdgeschoss unmittelbar hinter dem Hauseingang vorsätzlich angezündet. Bereits vor gut einer Woche hatten Unbekannte in der nahe gelegenen Südstadt in einem Mehrfamilienhaus am Bertha-von-Suttner-Platz ebenfalls im Treppenhaus einen Kinderwagen in Brand gesteckt. Die Ermittler prüfen nun mögliche Zusammenhänge und bitten um Zeugenhinweise.

Bei dem Brand in Döhren hatten am Sonnabend eine 43-jährige Frau und ihr dreijähriges Kind wegen eingeatmeten Brandrauchs eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten. Als ein Passant den brennenden Fahrradanhänger gegen 15.20 Uhr entdeckte, befanden sich mehrere Anwohner in dem Wohnhaus, das von Einsatzkräften der Feuerwehr evakuiert werden musste. Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei hatten Unbekannte den Brand kurz vor 15.20 Uhr gelegt.

Wie die Ermittler nun berichten, hatte ein 36-jähriger Passant aus der Nachbarschaft nach den Hilferufen einer Frau aus dem Haus umgehend reagiert und das Feuer an der hinteren Haustür gefunden. Dort brannte im Treppenhaus vor einer Kellertür ein abgestellter Fahrradanhänger zum Transport von Kindern. Dem Mann sei es gelungen, den Brand mit zwei Feuerlöschern eines nahe gelegenen Geschäfts zu löschen und so eine Ausbreitung des Feuers zu verhindern, berichtet die Polizei. Eine 33-jährige Zeugin habe ihm dabei geholfen. Aber: Wegen einer starken Rauchausbreitung im ganzen Treppenhaus war den Bewohnern zunächst der Fluchtweg abgeschnitten. Deshalb brachten die Rettungskräfte mehrere Mieter mit sogenannten Fluchthauben ins Freie.

Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise zu beiden Bränden

Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden inzwischen auf rund 20.000 Euro. Die Brandermittler gehen außerdem davon aus, dass es einen Zusammenhang mit einer Brandstiftung am 3. November in einem Mehrfamilienhaus am Bertha-von-Suttner-Platz in der Südstadt gibt. Dort war an einem Dienstagnachmittag zwischen 15 und 15.30 Uhr im Erdgeschoss des Treppenhauses ein Kinderwagen in Brand gesteckt worden. Nach dem Brand kamen ein Vater und dessen zwei Monate altes Baby mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.

Als die Feuerwehr am Bertha-von-Suttner-Platz ankam, hatten Anwohner und die Polizei den Brand bereits mit Feuerlöschern erstickt. Quelle: Frerk Schenker

Zur Aufklärung beider Taten bittet die Polizei nun dringend um Hinweise zu den möglichen Tätern oder verdächtigen Beobachtungen. Zeugen melden sich unter Telefon (0511) 1095555.

Von Ingo Rodriguez