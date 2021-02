Hannover

Beamte aus dem Polizeikommissariat in Hannovers Nordstadt sind am Sonntag zu einem ungewöhnlichen Einsatz in einem Krankenhaus gerufen worden. In einem Patientenzimmer des Klinikums in der Haltenhoffstraße hatte um kurz vor 16 Uhr eine Fledermaus Zuflucht gefunden. Die Einsatzkräfte sollten das Tier einfangen.

Mitarbeiter des Krankenhauses hatten die Polizei um Hilfe gebeten, nachdem sie die Fledermaus auf der Station entdeckt hatten. Vermutlich hatte das Tier in dem Zimmer Schutz vor der Kälte gesucht. Beim Eintreffen der Polizisten versuchte die Fledermaus zu flüchten und versteckte sich hinter der Heizung. Behutsam holten die Beamten das Tier hinter der Heizung hervor. Anschließend brachten sie die Fledermaus zu Mitarbeitern der Tierschutzorganisation BUND in der Region. Dort kann die Fledermaus bis zum Frühjahr bleiben. Anschließend wird sie im Bereich des Klinikums wieder ausgewildert und in die Freiheit entlassen.

Von Tobias Morchner