Hannover

Die Polizei fahndet nach einem etwa 25 Jahre alten Mann, der am Sonnabend in Hannover-Misburg eine Tankstelle ausgeraubt haben soll. Der mit einem Messer bewaffnete und mit einem Mundschutz maskierte Täter konnte mit Bargeld entkommen. Die Polizei bittet deshalb jetzt die Bevölkerung um Mithilfe.

Angestellter überstand den Überfall unverletzt

Wie die Behörde mitteilt, hatte der Täter gegen 11. 10 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle an der Hannoversche Straße in Höhe des Wasserturms betreten. Er hatte sich eine schwarze Baseballkappe tief in die Stirn gezogen und verbarg den Rest seines Gesichtes hinter einem Mund-Nase-Schutz. Den 56 Jahre alten Angestellten bedrohte er mit einem Messer und verlangte Bargeld. Mit seiner Beute flüchtete er anschließend zu Fuß die Hannoversche Straße entlang in Richtung Meyers Garten. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter blieb ohne Erfolg. Der 56 Jahre alte Angestellte der Tankstelle überstand den Überfall unverletzt.

Der Täter ist etwa 1,80 Meter groß, schlank und mutmaßlich Südosteuropäer. Er trug eine schwarze oder dunkelblaue Trainingsjacke, wahrscheinlich vom Hersteller Nike, auf der an der Brust das Logo eines Vereins zu sehen war. Zudem trug er eine dunkelgraue Hose, weiße Handschuhe und das schwarze Basecap. Hinweise zur Tat oder dem Täter, nimmt der Kriminaldauerdienst unter Telefon (0511) 1 09 55 55 entgegen.

Von Tobias Morchner