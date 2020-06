Hannover

In der Wohnung eines 19-Jährigen in Ricklingen hat die Polizei am Donnerstag bei einer Durchsuchung mehrere Kilogramm Marihuana, aber auch Kokain und Waffen beschlagnahmt. Wie die Staatsanwaltschaft Hannover und die Polizei mitteilen, wird gegen den mutmaßlichen Drogendealer nun unter anderem wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Schon länger im Visier der Ermittler

Dem jungen Mann war die Polizei nach Auskunft der Ermittlungsbehörden bereits seit längerer Zeit auf der Spur. Er wurde demnach schon im Vorfeld der Durchsuchung verdächtig, mit Drogen zu handeln und Betäubungsmittel unter anderem auch an Jugendliche zu verkaufen.

In seiner Wohnung und auch in seinem Auto stießen die Beamten am Donnerstagabend in Ricklingen dann auch auf belastendes Beweismaterial: Die Ermittler fanden rund 3,3 Kilogramm Marihuana, 112 Gramm Kokain sowie eine Gaspistole, ein Einhandmesser und einen Baseballschläger. Alle Fundstücke wurden für die weiteren Ermittlungen beschlagnahmt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hannover soll der 19-Jährige noch am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden.

