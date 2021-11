Hannover

Rund 300 Polizisten haben am Mittwochmorgen 24 Gebäude im Raum Hannover sowie den Kreisen Hildesheim, Göttingen, Gifhorn und im Bundesland Hessen durchsucht. Die Razzia galt Fälschern von Impfpässen. Gegen fünf Männer (21 bis 29 Jahre) aus Hildesheim wird wegen Urkundenfälschung ermittelt. Sie werden beschuldigt, gefälschte Impfpässe hergestellt und verkauft zu haben. Bei der Staatsanwaltschaft sind die Ermittlungen im Dezernat „Sonderbereich Clan“ angesiedelt.

„Die Durchsuchungen waren ein voller Erfolg“, resümiert Hildesheims Kripo-Chef Thomas Breyer. Es konnten diverse Beweismittel beschlagnahmt werden. Darunter zahlreiche Impfausweise, Chargen-Aufkleber, Stempel, Drucker, Mobiltelefone und weitere Datenträger. Auch Blanko-Impfpässe, mutmaßlich bestellte und gefälschte Impfpässe sowie mehrere Zehntausend Euro stellten die Beamten sicher. Darüber hinaus konnten die Ermittler Waffen, Drogen und hochwertige Markenuhren einkassieren. „Das waren Zufallsfunde“, erklärte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hildesheim.

Gefälschte Impfpässe von echten kaum zu unterscheiden.

Die Polizei Hildesheim führt seit Oktober 2021 ein umfangreiches Verfahren wegen Urkundenfälschung. Der Einstieg in das Verfahren beruht auf Erkenntnissen der seit Anfang Oktober 2021 neu gegründeten ständigen Ermittlungsgruppe „Komplexe kriminelle Strukturen“ der Hildesheimer Polizei.

Die beschuldigten Männer stehen im dringenden Tatverdacht, sich bandenmäßig auf die Fälschung von Impfzertifikaten spezialisiert zu haben. Dazu sollen sie Blanko-Impfpässe so bearbeitet haben, sodass sie von echten Impfbescheinigungen kaum zu unterscheiden waren. Die gefälschten Impfpässe seien überwiegend über sozialen Medien im Internet verkauft worden.

Die Auswertung der beschlagnahmten Gegenstände werde noch einige Zeit in Anspruch nehmen, erklärte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Mit einem Abschluss der Ermittlungen sei in diesem Jahr nicht mehr zu rechnen. Von den Beschuldigten sei keiner in Untersuchungshaft.

Die Leiterin der Staatsanwaltschaft Hildesheim, Leitende Oberstaatsanwältin Petra Herzog, erklärte: „Gerade jetzt ist es besonders wichtig, bei dieser Art von Kriminalität schnell und konsequent vorzugehen, um die Bevölkerung vor denjenigen zu schützen, die auf diese Art gegen das Gesetz verstoßen und die Gesundheit anderer dadurch gefährden.“

Von Thomas Nagel