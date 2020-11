Polizei findet vermisste Seniorin aus Garbsen-Berenbostel

Hannover

Einen Tag lang war die 87 Jahre alte Ingeburg G. aus Garbsen-Berenbostel verschwunden. Die Seniorin hatte am Sonnabend das Seniorenheim am Bruno-Rappel-Weg verlassen, ohne ein Ziel anzugeben, und kehrte am Abend nicht in die Einrichtung zurück. Am Sonntagnachmittag entdeckte die Polizei die Frau wohlbehalten im Bereich Hannover-Marienwerder.

Die 87-Jährige hatte am Sonnabend gegen 16.15 Uhr das Seniorenheim in Berenbostel verlassen. Als Ingeburg G. um 19 Uhr noch immer nicht in die Einrichtung zurückgekehrt war, leitete die Polizei umgehend eine Fahndung nach der Frau ein. Die Suche im unmittelbaren Umfeld des Seniorenheims verliefe erfolglos. Auch der Öffentliche Nahverkehr und Taxizentralen wurden über das Verschwinden der Frau informiert und um Mithilfe bei der Suche gebeten. Im Laufe des Sonntags setzte die Polizei Spürhunde, sogenannte Mantrailer, ein, die die Suche unterstützen sollten.

Anzeige

Am Sonntagnachmittag konnte die Suche erfolgreich beendet werden. Einsatzkräfte entdeckten die Vermisste im Bereich Hannover-Marienwerder und brachten sie unversehrt in die Einrichtung zurück.

Von Tobias Morchner