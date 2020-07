Polizei geht gegen Ausbreitung des Straßenstrichs in Hannovers Steintorviertel vor

Hannover

Die Polizei ist am Wochenende gegen die fortschreitende Verlagerung des Straßenstrichs in Hannovers Steintorviertel vorgegangen. In den vergangenen Wochen hatten die Beamten feststellen müssen, dass einige der Frauen, die bislang rund um die Herschel- und die Mehlstraße ihre Dienste angeboten hatten, auch im Rotlichtviertel nach Freiern Ausschau gehalten hatten. Dort sind die Bordelle und Laufhäuser weiterhin wegen der Corona-Krise geschlossen. Anwohner hatten auch der HAZ von diesem Phänomen berichtet.

Bereits bei einer Kontrolle am Donnerstag hatten die Beamten vermehrt Prostituierte an, die ihre Dienste anboten und zu Freiern in Autos stiegen. Die Beamten erteilten zunächst Platzverweise und richteten an offenkundig wartende Freier Gefährderansprachen. Unmittelbar darauf trafen die Polizisten eine der Frauen in der Lützowstraße am Steintor, die dort wieder ihren Geschäften nachging. Die Beamten nahmen sie in Gewahrsam.

Auch Bars im Steintore überprüft

Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte in zwei Bars in der Reuterstraße und in der Straße Am Marstall fest, dass dort Prostitution betrieben wurde. Sie leiteten Ordnungswidrigkeitsverfahren ein, sprachen Platzverweise aus und hielten Gefährderansprachen ab.

Der erneute Sondereinsatz, den die Polizeidirektion seit Anfang Juli regelmäßig an jedem Wochenende fährt, richtete sich an diesem Wochenende erneut auch gegen Dealer. Wieder konnten die Beamten lediglich Kleinstmengen beschlagnahmen. In der Limburgstraße warf am Freitagabend ein 24-jähriger Mann beim Anblick der Einsatzkräfte einen Beutel mit etwa zehn Gramm Marihuana weg und flüchtete. Er wurde nach kurzer Verfolgung festgenommen.

Am Sonnabend kontrollierten die Beamten zudem gegen 23.30 Uhr einen 19-Jährigen, der offenbar Drogen am Steintorplatz verkaufen wollte. Er erhielt einen Platzverweis. Nachdem sie ihn rund zwei Stunden später erneut vor Ort angetroffen hatten, musste er die Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen. Insgesamt wurden bei den Kontrollen am Freitag und Samstag 53 Platzverweise ausgesprochen und elf Verfahren wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz eingeleitet.

Von Tobias Morchner