Polizei geht in Hannovers Innenstadt gegen Autoposer vor

Hannover

Sie lassen die Reifen ihrer Fahrzeuge ganz bewusst durchdrehen und den Motor aufheulen: Die sogenannten Autoposer standen am Wochenende im Fokus von Kontrollen der Polizeidirektion Hannover. Dabei ahndeten die Einsatzkräfte insgesamt 27 Verstöße dieser Art. Zudem stellten die Polizisten in der Nacht zu Freitag und in der Nacht zu Sonnabend fünf Geschwindigkeitsverstöße bei den Kontrollen fest. Bei 14 Fahrzeugen leiteten sie ein Verfahren wegen Erlöschen der Betriebserlaubnis eingeleitet. Das bedeutet, die Halter hatten nicht genehmigte Bauteile an ihren Fahrzeugen anbringen lassen.

Von Tobias Morchner