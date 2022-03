Hannover

Die seit Ende Januar vermisste 47-Jährige aus Hannover-Vahrenheide ist wohlauf. Wie die Polizei mitteilt, wurde die Frau am Sonnabend an ihrer Wohnanschrift angetroffen. Zuvor hatte die Behörde sie mehrere Wochen per Öffentlichkeitsfahndung gesucht.

„Gegen 13 Uhr verständigte ein Nachbar der 47-Jährigen die Polizei darüber, dass er die Frau, die zuletzt Ende Januar gesehen wurde und von der seitdem jede Spur fehlte, an ihrer Wohnanschrift gesehen hatte“, sagt Natalia Shapovalova von der Polizei Hannover. Die Polizei traf die Frau wohlauf an. Die Hannoveranerin wurde in eine Fachklinik gebracht. Wo die Vermisste sich in den vergangenen Wochen aufgehalten hat, dazu soll sie keine Angaben gemacht haben.

Von Manuel Behrens