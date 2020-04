Polizei nimmt gesuchten Betrüger in Hemmingen fest

Hannover

Zielfahnder der Polizeidirektion Hannover haben am Dienstag in Hemmingen einen Betrüger festgenommen. Gegen den 63-Jährigen lag ein Haftbefehl vor. Er war im Jahr 2016 vom Landgericht Hamburg zu einer Freiheitsstrafe wegen Beihilfe zum Betrug verurteilt worden, hat seine Haft bislang aber nicht angetreten.

Gemeinsam mit Komplizen soll der jetzt Festgenommene eine Radiologie-Gesellschaft in Hamburg um 34 Millionen Euro betrogen haben. Dafür soll er vier Jahre und sechs Monate in Haft. Bislang hatte sich der Verurteilte seinem Strafantritt entzogen, weil er immer wieder haftaufschiebende Gründe geltend machte.

Anfang der Woche schrieb die Staatsanwaltschaft Hamburg den Hannoveraner jedoch erneut zur Fahndung aus. Beamte der Polizeidirektion Hannover trafen ihn nach intensiven Ermittlungen in einem Wohnhaus in Hemmingen an. Der 63-Jährige war offenbar auf die Vollstreckung des Haftbefehls vorbereitet. Als die Zielfahnder eintrafen, hatte er bereits seine Sachen gepackt und zur Mitnahme bereitgestellt. Unter verbalem Protest ließ er sich festnehmen. Die Beamten brachten den Mann zum Haftantritt in eine Justizvollzugsanstalt.

Von Tobias Morchner